وزير الثقافة رعى حفل توقيع الكتاب الجديد للشاعر والكاتب جوزف غانم

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رعى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ممثلًا بمدير المعهد الأنطوني الفني الأب شربل بوعبود حفل توقيع الكتاب الجديد للشاعر والكاتب جوزف غانم "هيام بلا حدود"، في غرفة الصناعة والتجارة.والقى الأب بو عبود كلمة بالمناسبة قال فيها "شرفني فكلفني معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ان أمثله في هذا الملتقى الثقافي الجميل وحملني معاليه تحياته لكم ولاهل زحلة الاحباء مدينة الشعر والشعراء واني باسم معاليه اقدم التهاني للشاعر الكبير جوزف غانم واحيي معكم المجلس الثقافي في زحلة."وكانت مناسبة منح خلالها مجلس قضاء زحلة وزير الثقافة درعاً تكريمياً دُون عليه :"إلى معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى المدافع عن كنوز الثقافة والقاهر لرياح الجهل و الظلام"في نهاية للاحتفال، كانت كلمة للشاعر جوزف غانم الذي شكر الحاضرين والقى قصائد اختارها للمناسبة.وتسلم الشاعر غانم من مجلس قضاء زحلة الثقافي درعا لمثابرته على الكتابة والشعر وشهادة تقدير من نادي الشرق لحوار الحضارات لمشاركته في الدبلوماسية في فكر جبران خليل جبران.وفي الختام تم توقيع الكتاب الجديد وانتهى الحفل بكوكتيل.