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أفراح ومناسبات

هيام يونس تستعيد ماضيها في الفن وتستعرض أرشيفها في تلفزيون لبنان

Lebanon 24
04-07-2024 | 03:19
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تحل الفنانة هيام يونس ضيفة  على شاشة تلفزيون لبنان في برنامج " ألبوم الاصالة " (الحلقة ١٩) الذي يعده ويقدمه الزميل روبير فرنجية ويتولى إخراجه بسام خويري، الثامنة والنصف من مساء السبت 6 الحالي.
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في الحلقة تستعيد يونس "ذكرياتها وأغانيها المصورة في تلفزيون لبنان الذي كان يمثل لها في طفولتها صندوق الفرجة، بالاضافة الى مشاركتها فيه"، وتضيء على "أفلامها في طفولتها وجولاتها العربية وتكريماتها ، وتوجه تحية وفاء لشقيقتها شقيقتها الفنانة الراحلة نزهة يونس" ، كما تتناول في حديثها مسقط رأسها تنورين.
 
تنناول الحلقة شهادات مصورة عدة عن مسيرة يونس من الفنانين عبدو ياغي من كندا وهشام بولس الى المطربتين دورا بندلي وغيتا حرب ابنة بلدتها الى الاعلاميين هلا المر ومروان أبو نصر الدين واسماء من العالم العربي.
 
 
كما يتضمن البرنامج تقريراً عن مسيرتها مع مشاهد من أرشيفها وتقريراً عن تكريم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري لها بدرع تلفزيون لبنان في مكتبه في الوزارة.
 
وقد أهدى  البرنامج  المطربة - الضيفة تمثالا صغيرا للبطريرك الطوباوي اسطفان الدويهي من تصميم الفنان انطونيو عبود وقد وعدت بتقديم ترنيمة له قريبا.
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