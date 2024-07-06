افتتاح مهرجان "سوق الضيعة القديم" في بخعون

Advertisement

أُقيم حفل في بلدة بخعون - الضنية تم خلاله افتتاح مهرجان "سوق الضيعة القديم" تحت شعار "الضيعة هون"، الذي تنظمه بلدية بخعون، إذ يُعتبر المهرجان "مبادرة حيوية تهدف إلى تسليط الضوء على المنتجات الغذائية والسياحية والزراعية والترفيهية والحرفية والشعر والطرب.بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيبية، ألقت منسقة قضاء المنية ـ الضنية في قطاع إدارة الكوارث الدكتورة نور الصمد كلمة قالت فيها: "إنّ فكرة تنظيم مهرجان "الضيعة هون" تهدف إلى إقامة سوق قروي في سوق الضيعة القديم، الذي كان سوقاً رئيسياً في الضنية، من أجل إعادة الروح إليه وإلى البلدة والمنطقة".وأضافت: "إنّ فريق العمل الذي كان بأغلبه من المتطوعين عمل كاليد الواحدة، من الصليب الأحمر اللبناني إلى الجمعيات المشاركة والأهالي".وألقى رئيس بلدية بخعون محمد يوسف كلمة قال فيها: "فكرة إقامة مهرجان "الضيعة هون" في جو إقتصادي هزيل وحالة غليان تحيط بلبنان وجنوبه وفلسطين، دليل على أننا نحب الحياة ولا نسعى أبداً للموت. وبداية الفكرة إنتهت باحتفال وبحضور كريم ووجوه طيبة مثل أرضنا".وبعد قص شريط الإفتتاح، جال الحضور والمشاركون بالحفل في السوق واطلعوا على ما يتضمن من معارض ومنتجات وأشغال.ويستمر المهرجان في السوق القديم حتى مساء يوم غد الأحد. (الوكالة الوطنية للإعلام)