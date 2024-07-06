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أفراح ومناسبات
تعيين اسطنبولي في مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
Lebanon 24
06-07-2024
|
07:07
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عين مؤسس المسرح الوطني اللبناني الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي في مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بعدما أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قراراً إدارياً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية. وبحسب القرار، يقوم إسطنبولي بالعمل على إعادة تأهيل سينما الكوليزيه التاريخية في بيروت بعد عقود على إقفالها.
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ونال إسطنبولي جائزة "الأونيسكو الشارقة للثقافة العربية في باريس للعام 2023، وتم تعيينه مستشاراً ثقافياً في المجلس الاستشاري لمؤسسة التبادل الثقافي في بوسطن في الولايات المتحدة، لدوره الثقافي في لبنان والمنطقة العربية وعمله على تفعيل اللامركزية الثقافية وتحقيق مبدأ الفن حق للجميع. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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