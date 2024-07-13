جامعة القديس جاورجيوس في بيروت احتفلت بتخريج الدفعة الأولى من طلابها

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واستهل الاحتفال بدخول موكب الأساتذة و الطلاب، يتقدمهم الرئيس متري وأعضاء هيئة التدريس فالطلاب المتخرجون.



بعد الصلاة والنشيد الوطني، أعلن عميد الطلبة الدكتور جورج كعدي أنعقاد التخرج ثم القى رئيس الجامعة متري كلمة أكّد فيها أنّه ما كنا لنصل إلى هذا اليوم لولا التعاضد القوي بين أجسام الجامعة المختلفة. برعاية وحضور متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، احتفلت جامعة القديس جاورجيوس في بيروت بتخريج الدفعة الأولى لطلابها في كلية الآداب والعلوم في اختصاصي علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات، في احتفال أقامته مساء أمس، في باحة مدرسة البشارة الأرثوذكسية في الاشرفية.واستهل الاحتفال بدخول موكب الأساتذة و الطلاب، يتقدمهم الرئيس متري وأعضاء هيئة التدريس فالطلاب المتخرجون.بعد الصلاة والنشيد الوطني، أعلن عميد الطلبة الدكتور جورج كعدي أنعقاد التخرج ثم القى رئيس الجامعة متري كلمة أكّد فيها أنّه ما كنا لنصل إلى هذا اليوم لولا التعاضد القوي بين أجسام الجامعة المختلفة.

أضاف:" أصارحكم أني لم أعرف مثله سابقاً في حياتي الجامعية السّابقة والمهنية الأخرى. ولعلّ جامعتنا النّاشئة، وسط التردّي الذي يحيط بنا والقلق الذي لا يفارقنا، نمت بقوّة هذا التعاضد وكنتم أنتم، يا طلابنا، في صفوف البنّائين إلى جانب مجلس الأمناء والمسؤولين في الجامعة وأساتذتكم والإداريين والعاملين كافة.".



ثم القى عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور حنا فارس كلمة تحدث فيها عن "التنمية الشخصية من خلال الجهود و التعاون" و"الإنجاز ضمن إطار إنساني".



بعدها القى الوزير الحلبي كلمة جاء فيها: "إنني في هذه المناسبة أراهن على جامعة القديس جاورجيوس، وتطلعها إلى المستقبل بثقة. أحييّ الجامعة وأخص كلية الآداب والعلوم وعميدها وأساتذتها وهي تنطلق بثبات، وكلي أمل بأن تكون هذه الدفعة من المتخرجين الجامعيين في طليعة المساهمين مستقبلاً في نهضة البلد".

بدوره قال المطران عودة:" بِفَرَحٍ عَظيمٍ نَحتَفِلُ اليوم بتَخَرُّجِ الدُفعَةِ الأولى مِنْ طُلاّبِ جامِعَـتنا الفَتِيّة، جامِعةِ القديسِ جاورجيوس، التي تَنمو وتَتَوَسَّــعُ فيمــا وَطَنُنا يُعاني، ومؤسَّساتُه تَخبو وتَتَحَلَّل".

وعبر عن أسفه عقب انهيار الاقتصاد وتباطؤ التفتيش عن الحلول، فيما لبنان يحتاج إلى جهود مضاعفة من أجل إعادته واحة حرية وديمقراطية. (الوكالة الوطنية للإعلام)