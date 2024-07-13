Advertisement

أفراح ومناسبات

جامعة القديس جاورجيوس في بيروت احتفلت بتخريج الدفعة الأولى من طلابها

Lebanon 24
13-07-2024 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1222289-638564839176584179.png
Doc-P-1222289-638564839176584179.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 برعاية وحضور متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، احتفلت جامعة القديس جاورجيوس في بيروت بتخريج الدفعة الأولى لطلابها في كلية الآداب والعلوم في اختصاصي علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات، في احتفال أقامته مساء أمس، في باحة مدرسة البشارة الأرثوذكسية في الاشرفية.
Advertisement

واستهل الاحتفال بدخول موكب الأساتذة و الطلاب، يتقدمهم الرئيس متري وأعضاء هيئة التدريس فالطلاب المتخرجون.

بعد الصلاة والنشيد الوطني، أعلن عميد الطلبة الدكتور جورج كعدي أنعقاد التخرج ثم القى رئيس الجامعة متري كلمة أكّد فيها أنّه ما كنا لنصل إلى هذا اليوم لولا التعاضد القوي بين أجسام الجامعة المختلفة.
 
أضاف:" أصارحكم أني لم أعرف مثله سابقاً في حياتي الجامعية السّابقة والمهنية الأخرى. ولعلّ جامعتنا النّاشئة، وسط التردّي الذي يحيط بنا والقلق الذي لا يفارقنا، نمت بقوّة هذا التعاضد وكنتم أنتم، يا طلابنا، في صفوف البنّائين إلى جانب مجلس الأمناء والمسؤولين في الجامعة وأساتذتكم والإداريين والعاملين كافة.".

ثم القى عميد كلية الآداب والعلوم الدكتور حنا فارس كلمة تحدث فيها عن "التنمية الشخصية من خلال الجهود و التعاون" و"الإنجاز ضمن إطار إنساني".

بعدها القى الوزير الحلبي كلمة جاء فيها: "إنني في هذه المناسبة أراهن على جامعة القديس جاورجيوس، وتطلعها إلى المستقبل بثقة. أحييّ الجامعة وأخص كلية الآداب والعلوم وعميدها وأساتذتها وهي تنطلق بثبات، وكلي أمل بأن تكون هذه الدفعة من المتخرجين الجامعيين في طليعة المساهمين مستقبلاً في نهضة البلد".
 
بدوره قال المطران عودة:" بِفَرَحٍ عَظيمٍ نَحتَفِلُ اليوم بتَخَرُّجِ الدُفعَةِ الأولى مِنْ طُلاّبِ جامِعَـتنا الفَتِيّة، جامِعةِ القديسِ جاورجيوس، التي تَنمو وتَتَوَسَّــعُ فيمــا وَطَنُنا يُعاني، ومؤسَّساتُه تَخبو وتَتَحَلَّل". 
 
وعبر عن أسفه عقب انهيار الاقتصاد وتباطؤ التفتيش عن الحلول، فيما لبنان يحتاج إلى جهود مضاعفة من أجل إعادته واحة حرية وديمقراطية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:23 | 2024-07-13
09:00 | 2024-07-13
07:40 | 2024-07-13
01:29 | 2024-07-13
16:38 | 2024-07-12
09:07 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24