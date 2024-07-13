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أفراح ومناسبات

جولة لنادي الصحافة في محمية حرج أهدن

Lebanon 24
13-07-2024 | 10:23
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لبّى نادي الصحافة دعوة لجنة محمية حرج أهدن إلى جولة في أرجاء المحمية وبلدة أهدن، حيث غرس رئيس النادي بسام أبو زيد ومديرة المحمية ساندرا كوسا سابا أرزة باسم "نادي الصحافة" قرب بيت المحمية، شاركهما فيها نائب نقيب الصحافة جورج سولاج ومفوض النادي لدى الحكومة سعد الياس والوفد الإعلامي، "بهدف تعزيز الانتماء إلى لبنان ومحمياته الطبيعية".
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وبدأ النهار الإعلامي بترويقة جبلية في بيت المحمية، ثم رحّبت كوسا بالاعلاميين في ربوع المحمية، وقالت: "نعبّر عن فرحتنا بهذه المبادرة الجميلة التي تبرهن أننا شعب يحب الحياة ويحب البيئة ويريد إظهار الصورة الجميلة عن لبنان". وشرحت مزايا محمية حرج أهدن، قائلة: "هي محمية حرج أهدن تتمتع بأوائل كثيرة فهي أول محمية طبيعية في لبنان تأسست في 9 آذار سنة 1992 لتكرّ بعدها سلسلة المحميات ويبلغ عددها اليوم 18 محمية طبيعية. وهذه المحمية هي المحمية الأولى في لبنان والشرق الأوسط نسبة إلى التنوع البيولوجي الموجود فيها، ولدينا أكثر من ألف نوع من النباتات في مساحة 1700 هكتار، 40 % منها نادرة على المستوى الوطني ولدينا 10 أنواع متفردين فقط لمحمية أهدن. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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