وزير الثقافة افتتح فرعاً للكونسرفتوار الوطني في المجيدل

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شارك وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في القداس الذي ترأسه راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، لمناسبة عيد مار إلياس الحي - المجيدل -جزين في كنيسة البلدة.وتلا القداس حفل إفتتاح فرع للكونسرفتوار الوطني في بلدة المجيدل حيث كانت كلمة لسيادة المطران مارون العمار الذي رحّب فيها بحضور وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى وجميع المدعويين وابدى تقديره واحترامه للوزير في كل النشاطات التي يقوم بها في وزارته لا سيما الشؤون الثقافية والفنية .بدوره كان لوزير الثقافة كلمة بالمناسبة جاء فيها : "منذ تسلّمي حقيبةَ الثقافة أطلقتُ موقفًا، أنا مؤمن بفحواه، قلتُ فيه: إن أعيادنا الدينية لا تختصُّ بطائفةٍ وحدَها، بل هي مواسمُ مقدّسة ومناسبات وطنية وجامعة لتثبيت العيش الواحد نؤكد فيها نحن اللبنانيين التقاءَنا على القيم الروحية والإيمانية التي تجسِّدُها هذه الأعياد".وقال: "ذلك أن مسار الحياة الوطنية في المجتمع اللبناني الواحد المتنوّع، دفعت إلى إرساءِ ثقافةٍ اجتماعيةٍ تتجلّى صورُها المتناسقةُ الألوانِ العديدة، خصوصًا في البيئات المختلطةِ إيمانيًّا، حيثُ يتجاورُ الناقوسُ والمئذنة.".وأضاف المرتضى: "مار الياس الحي واحدٌ من أكثر القديسين شعبيةً في بلادِنا، وعيدُه يندرجُ طبعًا ضمن هذا الإطار. ولعلَّ وقوع العيد صيفًا، يدفعُ أكثر إلى جعلِه موسمًا وطنيًّا عامًّا، يلتقي فيه المغتربون والمقيمون، وأهل القرى والنازحون عنها إلى المدن، ويتجلى ذلك بوضوح في المناطق المختلطة، حيث يجتمع المواطنون ليقيموا الفرح".وأردف: "ليس وجودي الآن بينكم مقتصرًا على كوني وزير الوصاية على الكونسرفاتوار الوطني. أنا هنا لأنني في الأصل ابنُ هذا القضاء ، نسبًا وانتماءً، وتلفُّتًا إلى رؤيةِ لبنان، كلِّ لبنان، قائمًا على وَفقِ النموذَجِ الذي في جزين والجنوبِ بشكلٍ عام. نموذجٌ يعبر عنه خير تعبير في عظاتِه ومواقفِه، وفي العيش اليومي للإيمان والجيرة واحترام الوحدةِ في التنوّع، سيادة المطران مارون العمار راعي الأبرشية. فهذا بالنسبةِ إلى معنى وجود لبنان، أكبرُ معهدٍ لموسيقى القيم الوطنية العليا، وأفضلُ كورالٍ حياتيٍّ يرفعُ إلى السماءِ ألحانَ ابتهالاتٍ، وينشرُ في مسامعِ الأرضِ مقاماتٍ متناغمةَ الحضور"، لافتًا الى ان "هذه هي أيها الأصدقاء صورة الوطن المرتجى الذي يريدُ أبناؤه أن يعيشوا معًا نعمةَ وجودِهم معًا".