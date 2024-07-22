بالصور.. حفل ساحر لعبير نعمة في مهرجان "اهدنيات" الدولي





البداية كانت مع اغنية "وينك" وأشارت بالميكروفون للجمهور فتابع مغنيّاً بدلاً منها وايضاً رافقها الجمهور غناء في اغنية "بصراحة".

Advertisement

وشكرت الفنانة عبير نعمة السيدة ريما فرنجيه معتبرة انّ "اهدنيات اكتر من مهرجان، بل هو موعد مع كل شي حلو بالحياة، موعد مع الاهل، مع التاريخ، مع الأصالة، والأهم موعد مع الوجوه التي نحبها والتي بدونها لا معنى للحياة، الموعد معكم". وتابعت بين تنورين واهدن طرقات من ثلج". أحيت النجمة اللبنانية عبير نعمة حفلاً ساحراً في ثاني مواعيد مهرجان اهدنيات الدولي، مع فرقتها الموسيقية بقيادة مارك ابو نعوم على البيانو.البداية كانت مع اغنية "وينك" وأشارت بالميكروفون للجمهور فتابع مغنيّاً بدلاً منها وايضاً رافقها الجمهور غناء في اغنية "بصراحة".وشكرت الفنانة عبير نعمة السيدة ريما فرنجيه معتبرة انّ "اهدنيات اكتر من مهرجان، بل هو موعد مع كل شي حلو بالحياة، موعد مع الاهل، مع التاريخ، مع الأصالة، والأهم موعد مع الوجوه التي نحبها والتي بدونها لا معنى للحياة، الموعد معكم". وتابعت بين تنورين واهدن طرقات من ثلج".

وبصوت دافىء غنّت بيروت قومي... لماذا أراك حزينة...؟! فأنت البيوت وأنت السفينة، وأنت الفتاة وأنت المدينة".



وتحوّل الجمهور الذي فاق الثلاثة آلاف شخص الى كورس في اغنيات "تلفنتلك، "بيبقى ناس"، و"بلا ما نحس" التي طالبها الجمهور بإعادتها وأضاؤوا هواتفهم وأعربت عن فرحها بهم وصفقوا لها طويلا في الختام مع "حطيت الركوة عالنار".

وتتجدد مواعيد "اهدنيات" مع حفلتين للنجم ناصيف زيتون في 25 و 26 تموز.



