نادي حبوب الرياضي في جبيل افتتح مهرجانه الرياضي في كرة الطائرة الشاطئية

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افتتح نادي حبوب الرياضي في قضاء جبيل مهرجانه الرياضي في كرة الطائرة الشاطئية على ملاعبه، برعاية رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة وليد القاصوف وحضوره. كما حضر رئيس لجنة الرياضة والشباب النابية النائب سيمون ابي رميا ، النائب زياد الحواط ، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، نائب رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية أسعد النخل، رئيس مكتب الرياضة في "القوات اللبنانية" يوسف القصيفي، وفي التيار الوطني الحر جهاد سلامة ، رئيس النادي ربيع الخوري وأعضاء الهيئة الادارية نقيب مستوردي المشروبات الروحية في لبنان ميشال ابي رميا، رئيس المجلس الثقافي الدكتور نوفل نوفل، منسق قضاء جبيل في التيار الوطني الحر سبع حبيب ، منسق القوات الدكتور بشير الياس ممثلا برئيس مركز عمشيت روميو عواد، رئيس اللقاء الوطني في قضاء جبيل صادق برق ، خادم الرعية الخوري اسطفان جبر، المحامي فراس ابي يونس ، وعدد من المخاتير ومدعوون.بعد النشيد الوطني القى رئيس النادي كلمة رحب فيها بالحاضرين، وقال: "في القلب غصة لفقدان عضو من أعضاء النادي، ولاعب من قدامى فريق حبوب لكرة الطائرة نزار سليم. شارك في كل نشاطات النادي وقدم من عرق جبينه مثل كل شاب وصبية في حبوب". ثم دعا للوقوف دقيقة صمت لراحة نفسه .وأضاف: "نلتقي اليوم تحت راية الرياضة اللبنانية عموماً والكرة الطائرة خصوصاً، هذه اللعبة الجماعية الراقية، أحبها اللبنانيون من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. وهي تتطلب منا، أي عائلة الكرة الطائرة مجهوداً كبيراً، ومسؤولياتنا تزداد سنةً تلو الأخرى لنطور ولنتطور مع هذه الرياضة العريقة، إذ أن لبنان اليوم يحقق الانجازات على صعيد الكرة الطائرة الشاطئية، عربياً واسيوياً".وهنأ كل من جاد ابي كرم وهادي شبيب اللذين حققا المركز الثاني في بطولة اسيا للفئات العمرية U20 وانتقلا لبطولة العالم .وأردف: "نادي حبوب العريق في الكرة الطائرة، يخرج اللاعبين واللاعبات على مدار السنة، ولدينا العديد من الناشئين والناشئات، وذلك بجهود المعنيين من اداريين ورياضيين سابقين. لم ولن نبخل يوماً في العطاء لتحقيق الانجازات والمزيد من النجاحات".وقال: "في الأمس، نادي حبوب بطل لبنان في الدرجة الثانية للكرة الطائرة لهذا العام من دون أية خسارة، وانتقلنا الى مصاف الدرجة الأولى حيث الأضواء كما يسميها البعض، وها نحن في صدد تشكيل فريق يليق بالكرة الطائرة اللبنانية والجبيلية وبنادي حبوب وبداعميه من مساهمين ومعلنين، فريقٌ ينافس على اللقب بعزيمةٍ كبيرة".وأعلن الخوري ترشيحه لعضوية الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة، واعداً اندية القضاء خصوصا ولبنان عموما، "أن أكون كما وأنا عليه في ناديي الحبيب، أعمل لمصلحة الكرة الطائرة اللبنانية يداً بيد مع رئيس واعضاء الاتحاد اللبناني لتطوير وتحسين اللعبة ، وأكن كامل الاحترام للمرشحين كافة"، ودعا الجميع الى "التحلي بالروح الرياضية والمحبة والمودة، فالكرة الطائرة اللبنانية بحاجة لسلام".وختم مهنئا الجيش اللبناني بعيده، مؤكدا انه "كان وسيبقى جيشنا الباسل شرف تضحية ووفاء" .من جهته، وجه قاصوف بإسمه وبإسم الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة التهنئة لنادي حبوب "لاحرازه بطولة لبنان للدرجة الثانية بجدارة وصعوده لمصاف أندية الدرجة الأولى"، معتبرا ان "ذلك ما كان ليتحقق لولا مثابرة محبي النادي والهيئة الأدارية على رأسهم رئيس النادي ربيع خوري".