32
o
بيروت
35
o
طرابلس
32
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
21
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أفراح ومناسبات
عائلة الزميلة رنيم بوخزام تتقبل التعازي اليوم وغدا
Lebanon 24
29-07-2024
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستمرّ عائلة الزميلة رنيم بوخزام بتقبل التعازي بوفاة والدها فريد علي بوخزام اليوم وغداً الثلاثاء، في دارة البلدة في كفرحيم من الساعة الرابعة حتّى الساعة السابعة مساء.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الموت كان غيّب والد الإعلاميّة بوخزام يوم السبت 27 تموز.
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
Lebanon 24
معلومات تكشف.. إسرائيل حدّدت الهدف الذي ستضربه في لبنان
15:28 | 2024-07-28
28/07/2024 03:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرب وإشكال داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
ضرب وإشكال داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل
11:52 | 2024-07-28
28/07/2024 11:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا لحظة وقوع الإشكال في مطار بيروت اليوم
14:41 | 2024-07-28
28/07/2024 02:41:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حرب من نوع مختلف بعد أحداث الجولان.. تفاصيل مثيرة عن قوّة "حزب الله"!
Lebanon 24
حرب من نوع مختلف بعد أحداث الجولان.. تفاصيل مثيرة عن قوّة "حزب الله"!
12:00 | 2024-07-28
28/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت
Lebanon 24
الحوت يكشف.. لهذا السبب تم تأخير عودة بعض الرحلات إلى مطار بيروت
11:12 | 2024-07-28
28/07/2024 11:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات
04:53 | 2024-07-29
نادي حبوب الرياضي في جبيل افتتح مهرجانه الرياضي في كرة الطائرة الشاطئية
11:03 | 2024-07-28
بليلة سحر ورقي في "اهدنيات"... ميادة الحناوي تبهر جمهور لبنان! (صور)
04:52 | 2024-07-28
المطران تابت في حفل إزاحة الستارة عن نصب وليم حسواني: كان متجذرًا في حبّه لأرضه
08:27 | 2024-07-27
إطلاق مهرجان لبنان المسرحي الدولي في بيروت وطرابلس وصور
16:09 | 2024-07-26
واتساب يصل لـ 100 مليون مستخدم شهريًا في أميركا
03:07 | 2024-07-26
دكتوراه في الأدب الفرنسي مع تقدير مشرّف جداً لمستشارة وزير الإعلام إليسار نداف
فيديو
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
Lebanon 24
دمر عشرات المنازل.. حريق غابات في كاليفورنيا يتسبب بعمليات إجلاء في 4 مقاطعات (فيديو)
03:57 | 2024-07-27
29/07/2024 15:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
Lebanon 24
بحضور حشدٍ من زعماء العالم.. إنطلاقة تاريخية لأولمبياد باريس 2024!
13:27 | 2024-07-26
29/07/2024 15:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
Lebanon 24
شارك في حرب الخليج وزوجته ممثلة سابقة.. طيار هو الأبرز كنائب لكامالا هاريس
03:41 | 2024-07-25
29/07/2024 15:15:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24