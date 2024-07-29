عائلة الزميلة رنيم بوخزام تتقبل التعازي اليوم وغدا

تستمرّ عائلة الزميلة رنيم بوخزام بتقبل التعازي بوفاة والدها فريد علي بوخزام اليوم وغداً الثلاثاء، في دارة البلدة في كفرحيم من الساعة الرابعة حتّى الساعة السابعة مساء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الموت كان غيّب والد الإعلاميّة بوخزام يوم السبت 27 تموز.