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أفراح ومناسبات

ندوة لمركز إنماء بيروت التابع للمجلس الماروني عن الأمراض الانتقالية

Lebanon 24
09-08-2024 | 02:56
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نظّم مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية التابع للمجلس العام الماروني، بالتعاون مع قسم الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة، ندوة عن ترصد الامراض الانتقالية كالكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، وآلية الإبلاغ عنها، حاضر فيها فريق الترصد الوبائي في الوزارة، في حضور رئيس المجلس العام الماروني ميشال متى ونائبه رولان غسطين، أمين المال  أنطوان رميا، مديرة مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية إيفون حنا. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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