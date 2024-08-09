افتتاح مهرجانات القبيات الدولية

Advertisement

افتتحت امس مهرجانات القبيات الدولية باجواء شبابية حضرت من مختلف المناطق اللبنانية، في اعالي جبال القبيات عند الغروب.وبالمناسبة قالت رئيسة لجنة مهرجانات القبيات سينتيا قرقفي حبيش: "ان الشعب اللبناني مهما تعرض للمشاكل و مهما مر بحروب وأزمات سيصمد ويقاوم بالاحتفالات".اضافت: "نقول لأعداء الوطن مهما فعلتم، اللبناني باق في بلده ومستمر في اجواء الفرح، ولبنان سيبقى بفضل عزيمة شعبه". (الوكالة الوطنية للإعلام)