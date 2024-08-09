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أفراح ومناسبات
افتتاح مهرجانات القبيات الدولية
Lebanon 24
09-08-2024
|
04:44
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افتتحت امس مهرجانات القبيات الدولية باجواء شبابية حضرت من مختلف المناطق اللبنانية، في اعالي جبال القبيات عند الغروب.
وبالمناسبة قالت رئيسة لجنة مهرجانات القبيات سينتيا قرقفي حبيش: "ان الشعب اللبناني مهما تعرض للمشاكل و مهما مر بحروب وأزمات سيصمد ويقاوم بالاحتفالات".
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اضافت: "نقول لأعداء الوطن مهما فعلتم، اللبناني باق في بلده ومستمر في اجواء الفرح، ولبنان سيبقى بفضل عزيمة شعبه". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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