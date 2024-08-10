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أفراح ومناسبات
مهرجانات اهمج افتتحت برنامجها السياحي باحتفال للفنان جورج وسوف
Lebanon 24
10-08-2024
|
06:24
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افتتحت مهرجانات اهمج السياحية، برنامجها السياحي لهذا العام باحتفال فني احياه سلطان الطرب جورج وسوف وفرقته الموسيقية، حضره اكثر من عشرة آلاف شخص من كافة المناطق "قصدوا طبيب جراح فطيّب مزاجهم ولسه الدنيا بخير "وبمشاركة عدد كبير من المغتربين من ابناء البلدة، وحضور النائب سيمون ابي رميا، راعي ابرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، رؤساء بلديات ومخاتير، نقيب مستوردي المشروبات الروحية ميشال ابي رميا ، شخصيات سياسية، حزبية، اجتماعية وحشد من متذوقي الفن الاصيل.
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ابي سمعان
بعد النشيد الوطني افتتاحا وكلمة للزميل رواد ضاهر، ألقى رئيس البلدية نزيه ابي سمعان كلمة رحب فيها بالحاضرين وقال: "بينما نستقبلكم اليوم بفرح وسرور تبقى هناك غصّة في قلوبنا ودمعة في عيوننا طالبين الرحمة لكل الشهداء الذين دافعوا عن وطننا ونتمنى أن يحل السلام في الجنوب وفي كل لبنان، كما نفتقد خادم رعيتنا السابق الخوري طانيوس أبي رميا الذي أمضى أربعة وثلاثين عاماً في خدمة رعيّته بمحبّة و تواضع متخطّياً آلامه وأوجاعه ، ونفتقد حضور زميلنا في المجلس البلدي الشّيخ إسكندر الخوري الذي كان من أوائل المنظمّين و العاملين على نجاح المهرجان وهو الذي وضع هذه الأرض التي يملكها بتصرّف لجنة المهرجان فتحيّة منّا لروحهما الطاهرة".
واضاف: "رح نضلّ نسهر ، وكان قرارنا مجابهة التحدّيات وإكمال الطريق، وما وجودكم الليلة بيننا وهذا الحضور الكبير خير دليل على صحّة الخيار".
وتوجه بالشكر لجميع أبناء بلدتي إهمج ومؤسساتها وجمعياتها وإلى أفراد فريق العمل،قائلا: "فقد عملتم بجهدٍ وتفانٍ، ومجهودكم يستحق التقدير والشّكر، دعونا نكمل معاً ما بدأناه كفريق واحد، ونتعهد ببذل كل ما نستطيع من جهود كل من موقعه لإنجاح مشاريعنا، فبالتعاون والإدارة والعمل الدؤوب والعزيمة الفولاذية، نستطيع تحقيق ما نصبو اليه من نمو وازدهار لبلدتنا الحبيبة وشكر خاص لجمعية إنماء إهمج التي تعاونت معنا طيلة عشر سنوات في إحياء المهرجان. وشكر من القلب لكل من حضر وشارك وعمل من جمهور حبيب وشركات راعية ووسائل إعلام وقوى أمنيّة والصليب الاحمر اللبناني والدّفاع المدني واتّحاد بلديّات جبيل والبلديّات التي ساهمت في الحملة الإعلانيّة".
وختم: "نتمنّى أن نقضي واياكم أحلى السّهرات وأن ينعم بلدنا بالأمن والسّلام".
اشارة الى ان ليالي المهرجان تستمر الليلة مع الفنان ناصيف زيتون وفريق ايام الليرة وغدا مع الفنان ملحم زين.
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