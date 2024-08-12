مؤتمر صحافي غدا للإعلان عن احتفال نقل جثمان البطريرك أغاجانيان من روما الى بيروت

تعقد بطريركيّة بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك مؤتمرا صحافيا للإعلان عن احتفال نقل جثمان خادم الرب الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس أغاجانيان من روما الى بيروت، الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم غد الثلثاء، في مقرّ البطريركية في الاشرفية - الجعيتاوي.

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