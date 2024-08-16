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أفراح ومناسبات

معرض القديسين في إهدن لمناسبة تطويب البطريرك الدويهي

Lebanon 24
16-08-2024 | 02:56
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أقيم "معرض القدّيسين" للفنان نبيل عبد، في باحة كنيسة دير مار سركيس وباخوس - إهدن، في إطار الاحتفالات بإعلان  البطريرك مار اسطفان الدويهي الاهدني طوباويًا.
 
ضمّ المعرض نحو ثلاثين عملاً لوجوه قدّيسين من لبنان، القديسة رفقا، مار شربل، مريم العذراء وطفلها يسوع، يسوع مع اكليل الشوك، كما خصّ البطريرك الطوباوي بأكثر من عمل لمناسبة إعلانه طوباويًا. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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