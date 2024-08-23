لبنان حضر في لقاء ريميني العالمي مع لوحات لفرقة كركلا

حضر لبنان في لقاء ريميني العالمي من خلال فرقة كركلا اللبنانية، حيث استعرضت الفرقة لوحات من أعمالها في اللقاء.



وبالمناسبة، قال مدير العروض الفنية في اللقاء أوتيلو شينشي: "إخترنا فرقة كركلا للتضامن مع لبنان الذي يمر بظروف إقتصادية وسياسية صعبة، خاصة وأن الفرقة قاومت هذه الظروف واستأنفت عملها، وأعادت فتح مدارسها لتحدّي الواقع الصعب وطرق أبواب الأمل مما يجعلها نموذجاً مهماً لقدرة الإنسان على المقاومة".

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أضاف: "قدم الفنان إيفان كركلا ورشة عمل عرض فيها مختارات من تاريخ الفرقة وأبرز أعمالها إلى جانب عروض أفلام قصيرة عن الفرقة بغية تعريف الجمهور الإيطالي بتاريخها ".