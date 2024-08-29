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أفراح ومناسبات

شهادة "بروفيسور شرف" لقنصل لبنان العام في ريو دي جانيرو

Lebanon 24
29-08-2024 | 14:31
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منح رئيس جامعة "سانتا أورسولا" البرازيلية  البروفيسور الدكتور باولو الونسو، شهادة "بروفيسور شرف" لقنصل لبنان العام الدكتور الخندرو بيطار، "تقديرا لما بذله من جهد على المستوى الثقافي والفكري والإغترابي ولتأسيسه أول أكاديمية لبنانية - برازيلية للآداب والفنون والعلوم، والتي تضم أربعين أكاديميا من أصول لبنانية"، بحسب بيان للقنصلية.
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 وجرى حفل التكريم  في القاعة التاريخية للمحكمة الفدرالية السابقة في ريو دي جانيرو، في حضور حشد من أبناء الجالية اللبنانية وأكاديميين ورؤساء عدد من الجامعات الخاصة والحكومية، بالاضافة إلى المطران جورج خوري رئيس كنيسة الملكيين الكاثوليك والمطران تيودور غندور رئيس الكنسية الارثوذكسية وعدد من السياسيين المحليين.
(الوكالة الوطنية)
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