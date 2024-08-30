أوتار بعلبك: ليلة ساحرة على مسرح كركلا تعزز الوحدة والسلام عبر الموسيقى

قدمت مهرجانات بعلبك الدوليّة "أوتار بعلبك"، على مسرح كركلا، بمشاركة كبار عازفي العود من لبنان وفلسطين، وتوجت أمسية العود هذه جهد المنظمين والعازفين للتركيز على أهمية الثقافة كحافز للوحدة والسلام في عالم تعصف به الحروب والنزاعات.

وعلى مدى ثلاث ساعات عزفت فرقتا "شربل روحانا" و"الثلاثي جبران "باحتراف على أوتار القلب، الحب، الألم، الحزن، والمعاناة، وتجلى الإبداع بكل معانيه في كل التعابير الموسيقية، وكان الانسجام تاما بين الفرقتين وكل الخطوط الموسيقية من تراث وتحديث.



وحضر الحفل منى الهراوي وممثلون عن وزيري الثقافة والسياحة ورئيسة لجنة المهرجانات نايلة دوفريج وفاعليات ديبلوماسية وفنية وثقافية.