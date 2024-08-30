Advertisement

فيديو

أوتار بعلبك: ليلة ساحرة على مسرح كركلا تعزز الوحدة والسلام عبر الموسيقى

Lebanon 24
30-08-2024 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1240770-638606152008758941.png
Doc-P-1240770-638606152008758941.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدمت مهرجانات بعلبك الدوليّة  "أوتار بعلبك"، على مسرح كركلا، بمشاركة كبار عازفي العود من لبنان وفلسطين، وتوجت أمسية العود هذه  جهد المنظمين والعازفين للتركيز على أهمية الثقافة كحافز للوحدة والسلام في عالم تعصف به الحروب والنزاعات.
 
وعلى مدى ثلاث ساعات عزفت فرقتا "شربل روحانا" و"الثلاثي جبران "باحتراف على أوتار القلب، الحب، الألم، الحزن، والمعاناة، وتجلى الإبداع بكل معانيه في كل التعابير الموسيقية، وكان الانسجام تاما بين الفرقتين وكل الخطوط الموسيقية من تراث وتحديث.

وحضر الحفل منى الهراوي وممثلون عن وزيري الثقافة والسياحة ورئيسة لجنة المهرجانات نايلة دوفريج وفاعليات ديبلوماسية وفنية وثقافية.
 
Advertisement

فيديو

أفراح ومناسبات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
14:31 | 2024-08-29
08:42 | 2024-08-29
09:30 | 2024-08-28
08:00 | 2024-08-28
14:50 | 2024-08-27
09:48 | 2024-08-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24