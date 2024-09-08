قداس جامع ومسيرة تراتيل في بعلبك لمناسبة مولد العذراء

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أقام رئيس أنطش "سيدة المعونات" في بعلبك الأب شربل طراد والأرشمندريت يوسف شاهين والأب مروان معلوف قداسا إلهيا مشتركا في كنيسة "سيدة المعونات" في بعلبك، لمناسبة مولد السيدة العذراء مريم، تأكيدا على وحدة الكنيسة، وتلبية لتقليد سنوي يحييه النائب السابق إميل رحمة، يتزامن مع الذكرى العاشرة لإقامة تمثال العذراء في ساحة مار جاورجيوس في بعلبك، بحضور النائبين السابقين رحمة وخليل الهراوي، وفد من راهبات القلبين الأقدسين ودير جبولة، وحشد من المؤمنين من أبناء بعلبك وعين بورضاي ودورس وطليا والجوار.وشدد الأب طراد في عظته على "ما تمثله مريم العذراء لدى المسيحيين، وتكريمها لدى الطوائف كافة، وهذا ما حدا بجمعية التعايش والإنماء إلى رفع التمثال سنة 2014 في الساحة التي تحمل اسم مريم، وسيبقى أنطش سيدة المعونات حريصا على القيام بدوره الوطني الجامع".وانطلقت مسيرة تراتيل بعد القداس نحو تمثال العذراء في الساحة، التي تتوسط نقطة الإلتقاء بين شارعي الدكتورة كاترين شامية ومار جاورجيوس في وسط مدينة بعلبك.