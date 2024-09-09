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أفراح ومناسبات
لجنة مهرجانات البترون الدولية تختتم مهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية
Lebanon 24
09-09-2024
|
09:59
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اختتمت لجنة مهرجانات البترون الدولية مهرجان الأفلام القصيرة المتوسطية بنسخته الثامنة، والتي تخللها عرض 22 فيلما منها 8 افلام لبنانية و14 فيلما أجنبيا لمخرجين من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.
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استمرت فعاليات المهرجان على مدى 4 ايام في حي المغترب في حي القلعة القديمة في مدينة البترون واختتمت بالإعلان عن أفضل 3 افلام حيث تم اختيار فيلم "Canary in a Coal Mine" لدوان كوكجي كأفضل فيلم لبناني، وفيلم "Fuck You I'm Millwall" الفرنسي لرومان دومون كأفضل فيلم أجنبي، اما الفيلم الذي اختاره الجمهور فهو الفيلم اللبناني "Les Chenilles" لميشيل ونويل كسرواني.
وكانت كلمة منظم مهرجان البترون للافلام القصيرة المتوسطية الدكتور نيكولا خباز قدر فيها "جهود لجنة المهرجانات التي اثمرت نجاحا للمهرجان".
أما رئيس لجنة مهرجانات البترون الدولية سايد فياض فشكر كل من ساهم في إنجاح المهرجان الذي" بلغ مصاف المهرجانات العالمية". ونوه بـ"جهود الدكتور نيكولا خباز وفريق عمله". (الوكالة الوطنية للإعلام)
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