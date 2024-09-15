افتتاح مكتبة عامة في لبعا

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افتتحت المكتبة العامة في بلدة لبعا- مبنى العماد جوزاف خليل عون، بدعوة من بلدية لبعا وجمعية التنمية للانسان والبيئة، وبرعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ومباركة من المطران ايلي بشارة حداد.حضر حفل الافتتاح ممثل قائد الجيش العميد عصام خليفة، رئيس بلدية لبعا فادي رومانس، ممثل المطران ايلي حداد الاب جهاد فرنسيس، الدكتوره ايفا موسى وزوجها برجيس الجميل وعدد من الشخصيات الاجتماعية واهالي البلدة.بعد النشيد الوطني، القيت كلمات، بعدها جال الحضور داخل المكتبة والقسم الذي يحمل اسم قائد الجيش وعقيلته نعمت، حيث قدم العماد عون عددا من الكتب الموقعة باسمه للمكتبة. كما قدم كل من رئيس بلدية لبعا أجهزة كمبيوتر، وقدمت السيدة جوليات العاصي عددا من الكتب.