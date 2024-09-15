Advertisement

أفراح ومناسبات

افتتاح مكتبة عامة في لبعا

Lebanon 24
15-09-2024 | 11:43
A-
A+
Doc-P-1247005-638620230145424761.jpg
Doc-P-1247005-638620230145424761.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افتتحت المكتبة العامة في بلدة لبعا-  مبنى العماد جوزاف خليل عون، بدعوة من بلدية لبعا وجمعية التنمية للانسان والبيئة، وبرعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ومباركة من المطران ايلي بشارة حداد. 
Advertisement

حضر حفل الافتتاح ممثل قائد الجيش العميد عصام خليفة، رئيس بلدية لبعا فادي رومانس، ممثل المطران ايلي حداد الاب جهاد فرنسيس، الدكتوره ايفا موسى وزوجها برجيس الجميل وعدد من الشخصيات الاجتماعية واهالي البلدة. 

بعد النشيد الوطني، القيت كلمات، بعدها جال الحضور داخل المكتبة والقسم الذي يحمل اسم  قائد الجيش وعقيلته نعمت، حيث قدم العماد عون عددا من الكتب الموقعة باسمه للمكتبة. كما قدم كل من رئيس بلدية لبعا أجهزة كمبيوتر، وقدمت السيدة جوليات العاصي عددا من الكتب.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
10:21 | 2024-09-15
09:15 | 2024-09-15
08:38 | 2024-09-15
04:25 | 2024-09-13
02:47 | 2024-09-12
01:55 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24