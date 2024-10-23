أنشطة ترفيهية للنازحين في مدرسة أبي سمراء الأولى

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وزعت ثلاث جمعيات تنضوي تحت مظلة الحراك المدني في الشمال ألعابا على الأطفال النازحين، ونظمت ساعتي ترفيه، في مدرسة أبي سمراء الأولى.وحضر عن جمعية" المنتدى للشباب في الشمال" رئيسته هنادي مشرف، وحضر عن" منتدى الثقافة والمجتمع "رئيسته غيدا خجا بكري، وممثلة عن أصدقاء عند الحاجة للصم، كما وحضر رئيس الحراك المدني في الشمال رائد الخطيب.وأكد المشاركون في هذا النشاط،" الاستمرار في دعم النازحين على كل الصعد"، وقالت مشرف: "منذ اليوم الأول للعدوان على لبنان ونحن نقف بجانب اخوتنا النازحين، ما نفعله هو القليل ولكن يجب ان نستمر".ومن جهتها، قالت بكري:" أزمة النزوح كبيرة ولا بأس أن تتضافر كل الجهود التي تقوم بها الجمعيات في طرابلس، من أجل احتواء الأزمة، التي يبدو أنها ستطول".أما الخطيب، فأكد أن "أعمال الاغاثة التي تقوم بها الجمعيات، هي أعمال مساعدة ولذلك على الدولة ان تضع ثقلها في هذا الموضوع". (الوكالة الوطنية للإعلام)