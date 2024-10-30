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زار رئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الاب ميشال عبود مركز "كاريتاس اميركا" في بيروت يرافقه منسق قسم الطوارئ والشبيبة الدكتور بيتر محفوظ،وكان في استقباله الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة خدمات الاغاثة الكاثوليكية (CRS) Sean Callahan، مدير منطقة الشرق الاوسط السيد هاني المهدي، مدير مكتب لبنان السيد سيدريك شقير، ومديرة البرامج Marion Abboud . تمحور اللقاء حول وضع المسيحيين الذين نزحوا من بيوتهم وحاجاتهم وكيفية استمرار التعاون بين المؤسستين في سبيل الوقوف في جانب العائلات وتقديم الاحتياجات اللازمة.بعدها توجه الجميع الى بلدة بكفيا لزيارة العائلات المقيمة في مركز الايواء في المدرسة الرسمية والاطلاع على اوضاعهم، ترافقهم رئيسة البلدية السيدة نيكول امين الجميل، ومدير جمعية "كلنا عيلة" السيد كلود ابو رحال. وبعد جولة في ارجاء المركز، زار الوفد المركز الطبي لجمعية "كلنا عيلة" وتعرّف على الطاقم الطبي والخدمات الصحية التي يقدمها .واختتمت الجولة بزيارة للمقر الرئيسي لرابطة كاريتاس لبنان، حيث كان عرض شامل للأنشطة التي تنفذها كاريتاس ضمن خطة الطوارئ التي وضعتها لمواجهة الازمة، بحضور الرئيس التنفيذي لكاريتاس جيلبير زوين ومديرة البرامج ماري انشاهوديان. واثنى الوفد على عمل كاريتاس لبنان الانساني والعلمي في مواجهة الازمة والتفاني في خدمة المحتاج. (الوكالة الوطنية للإعلام)