"أحلام كيلومتر مربع".. فيلم يُحاكي فلسطين من القاهرة

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للسينما الفلسطينية حصّة وازنة هذا العام في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45 والذي من المقرر أن يبدأ يوم غدٍ الأربعاء 13 تشرين الثاني ويستمرّ حتى 22 منه.أبرز الأفلام الفلسطينيّة التي ستُعرض في المهرجان هو الفيلم الوثائقيّ "أحلام كيلومتر مربع" للمخرج الفلسطيني قاسم صبيح الذي ينقل عبر عدسات الكاميرات والحبكة الوثائقية المشهد من منطقة جنين، فمن هناك يسردُ فلسطينيون معاناتهم مع الإحتلال الإسرائيليّ وسُبل المواجهة التي يخوضونها.عملياً، يأتي فيلم "أحلام كيلومتر مربع" تحت إطار برنامج "أضواء على السينما الفلسطينية" الذي يتضمن عرض أفلام أخرى مثل "سن الغزال" للمخرج سيف حماش، و"ولدت مشهوراً" للمخرج لؤي عواد.البرنامج المذكور يعدّ بمثابة إشارة واضحة نحو تعزيز الإنتاج الفلسطيني ودعمه لاسيما من القاهرة التي تعتبرُ عاصمة زاخرة بالإنتاج الفني والسينمائي في العالم العربي.في حديث عبر "لبنان24"، يقول المخرج قاسم صبيح إنه "فخورٌ بمشاركته في مهرجان القاهرة السينمائي عبر فيلمه الأول أحلام كيلومتر"، مشيراً إلى أنه جرى تصوير هذا الفيلم في شهر شباط 2024 فيما كانت الحرب على قطاع غزّة في أوجها، وأضاف: "لقد تمّ تصوير الفيلم بإمكانيات بسيطة عبارة عن كاميرا واحدة وباليد مع ضوء محمول ومايكروفون لاسلكي فقط".وتابع: "الفيلم يروي قصة مخيم جنين بكباره وصغاره ويسلط الضوء على من يريد العيش بسلام من دون التدخل بالسياسة، كما يفتح الباب أمام الذين يريدون المقاومة ويتحدثون عنها".يقول صبيح إنّ فيلم "أحلام كيلومتر" هو الوحيد الذي يُشارك ضمن المهرجان من دون أن يكون مُنتجاً عبر شركاتٍ أو قنوات تلفزيونية، وأردف: "هذا الفيلم كان مشروع تخرج من الجامعة الأميركية في دبي للحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام. وللأسف حالياً أواجه صعوبة في السفر، فمن الممكن جداً ألا أحضر عرض الفيلم في القاهرة".