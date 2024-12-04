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أفراح ومناسبات

عمل مسرحي لجوقة "فيلوكاليا" عن حياة القديسة تريزا

Lebanon 24
04-12-2024 | 08:09
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دعت جوقة فيلوكاليا إلى رحلة روحية عبر "Les Souliers de Thérèse" في عرضين عند الرابعة والنصف والسابعة والنصف من مساء 14 كانون الأول الجاري في كازينو لبنان.
يذكر أن العمل المسرحي  بقيادة الاخت مارانا سعد، كتابة بيلانجيك صفير، موسيقى أياد كنعان وآداء جوقة أطفال فيلوكاليا مع اوركسترا لبنانية وتمثيل طلاب المسرح  وإخراج الاستاذ جوزف ساسين.
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إشارة إلى أن  Les Souliers de Thérèse هو عمل موسيقي يتتبع لحظة أساسية في حياة القديسة تريزا من ليزيو، عشية عيد الميلاد.

في عام 1886، عندما كانت تيريز في الثالثة عشرة من عمرها، اختبرت ما أطلقت عليه لاحقًا "نعمة عيد الميلاد". بعد خلاف مع والدها بسبب طقوس ارتداء الحذاء، تبكي ثم تتمالك نفسها وتفتح هداياها بفرحة. وتعتبر هذه اللحظة "ليلة ارتدادها" حيث تكتشف فرح نسيان الذات وتناغم المحبة في خدمة الآخرين.
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