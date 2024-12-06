Advertisement

أفراح ومناسبات

مشاريع موسيقية وثقافية بين الكونسرفتوار والنمسا

Lebanon 24
06-12-2024 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1288764-638690798664341858.png
Doc-P-1288764-638690798664341858.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زارت سفيرة النمسا لدى لبنان فرانزيسكا هونزوويتز فريسننغ، رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس في مكتبها في سن الفيل، وبحثتا  في "سبل التعاون الموسيقي والأكاديمي المستقبلي بين المعهد ودولة النمسا" .
Advertisement

واشار بيان صادر عن الكونسرفتوار الى ان" الزيارة أتت استكمالاً لما بدأت به القواس من علاقات وطيدة مع النمسا ممثلة بسفيرها السابق لدى لبنان رينيه إيمري، والتي أثمرت العديد من الأنشطة الموسيقية واتفاقيات التعاون والتبادل الموسيقي والأكاديمي".

 اضاف:"بناءً على ما تمثله النمسا من أهمية بالغة على المستوى الموسيقي العالمي، وكذلك انطلاقاً من حرص الدولة النمساوية على وجودها الثقافي والديبلوماسي في لبنان، أكدت السفيرة ضرورة تمتين العلاقات وتكريس التعاونات السابقة مع الكونسرفتوار الوطني، وتفعيل كل تعاون للمرحلة المقبلة التي تحمل الكثير من المشاريع على الصعيدين الوطني والثقافي. كما أثنت "فريسننغ" على دور القواس الكبير في النهضة التي شهدها الكونسرفتوار في السنوات الأخيرة، ما خوّله أن يثبت حضوره الفاعل على المستوى الموسيقي والأكاديمي والعلاقات الدبلوماسية. وأبدت القواس اهتمامها بالتعاون مع دولة النمسا وذلك من خلال السفيرة التي تتمتع بشخصية مؤثرة وبفكر بنّاء وثقافة مميزة، ما يشكّل بداية لتعاون مستقبلي مثمر".

واوضح البيان ان "اللقاء  أثمر بين القواس و"فريسننغ" عن وضع خطط ومشاريع للسنة المقبلة، ولاسيما بعد تثبيت وقف إطلاق النار، ما يسهّل موضوع تنقل الموسيقيين من النمسا إلى لبنان وبالعكس.

وطُرحت على بساط البحث والعمل العديد من الرؤى، وذلك على قاعدة ما أسسته التعاونات السابقة والتي بنَت عليها السفيرة الكثير من الأفكار والمشاريع المستقبلية، بعدما لمست أهمية وجدية التعاون السابق مع رئيسة المعهد. ومما طُرح للبدء بتنفيذه عدة أفكار ثقافية وموسيقية، تتضمن مشاريع تعاون موسيقي دولي، منها دعوة موسيقيين وعازفين مرموقين وقادة أوركسترا نمساويين لتقديم سلسلة من الحفلات.

بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بالموسيقى التقليدية، بهدف إحياء التقاليد الموسيقية القديمة ودمجها مع روح الموسيقى العربية ضمن توليفات جديدة وفريدة".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2024-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:53 | 2024-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
07:08 | 2024-12-05
08:09 | 2024-12-04
09:43 | 2024-12-03
09:24 | 2024-12-02
05:05 | 2024-12-01
06:29 | 2024-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24