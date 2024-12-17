جرعة أمل وفرح.. جمعية "دُنيانا" تنظّم للسنة الثانية المهرجان الميلاديّ في زغرتا (صور)

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عاشت مدينة زغرتا ليلة ميلاديّة ساحرة ترافقت مع جرعات من الأمل والأمنيات بأن تحمل الأيام المقبلة كلّ الفرح والطمأنينة والإستقرار للبنان وكلّ اللبنانيين.وتحوّل شارع زغرتا الرئيسي إلى شارع ميلاديّ زينته فرحة المواطنين الذين توافدوا إلى زغرتا من أقضية الكورة، بشري، عكار، البترون ومن مختلف المناطق اللبنانية."ليلة عيد 2 بـِ شارع زغرتا"، ليلة ميلادية بامتياز نظمتها جمعية "دُنيانا" بالتعاون مع بلدية زغرتا – إهدن وتجّار المدينة، مساء يوم الاحد 15 كانون الأول 2024 في الشارع التجاري الرئيسي لمدينة زغرتا، حيث أقفل الشارع ابتداء من الخامسة مساء أمام السيارات وتحوّل إلى ساحة كبيرة غصّت بالمشاركين والنشاطات الميلادية المتنوّعة.النشاط الميلاديّ "ليلة عيد 2 بـٍ شارع زغرتا"، حضره كلّ من النائب طوني فرنجيه، رئيس بلدية زغرتا إهدن بولس معوض، نقيبة محامي طرابلس والشمال سابقاً ماري تريز القوّال ورئيسة جمعية "دنيانا" لين زيدان فرنجيه، بالاضافة إلى فعاليات بلدية واجتماعية وإعلامية وأهلية.وتخلّل "ليلة عيد بـِ شارع زغرتا" عدة أنشطة ترفيهية تمثلت بمحطات موسيقية ميلاديّة متنوّعة، تمركزت في أكثر من مكان ضمن الشارع الرئيسي في زغرتا، الذي تحوّل على مدار ٤ ساعات، إلى شارع خالٍ من السيارات، ما أتاح الفرصة لروّاده التقليديين والجُدد للسير في أرجائه والتوقف أمام محالّه المختلفة، إذ يعتبر هذا الشارع واحداً من أكبر شوارع التسوّق في شمال لبنان وأهمّها.وبدا لافتاً خلال النشاط وجود "القطار الميلاديّ" الذي تهافت إليه الأطفال لإتمام "كزدورة" العيد ضمن شارع زغرتا وبرفقة شخصيات ميلاديّة أبرزها "بابا نويل"، الذي امتزجت ضحكته الشهيرة مع ضحكات الأطفال وفرحهم.وتميّز النشاط بالتعاون بين المنظّمين والأهالي الذين استقبلوا الضيوف خير استقبال ونقلوا اليهم الأجواء الميلادية الدافئة التي غالباً ما تعيشها مدينة زغرتا.