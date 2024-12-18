جمعية وادي قنوبين احتفلت بالميلاد في سيدني

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أقامت جمعية وادي قنوبين في سيدني - أوستراليا احتفال الميلاد في قاعة بيت الرعية ، في حضور حوالي مائتي شخص من أرباب عائلات الوادي وأطفالهم في تلك البلاد، وبمشاركة رئيس الجمعية الياس يوسف ملحم وأعضاء الهيئة الإدارية والأب جون القاضي المرسل اللبناني ابن وادي قنوبين وحشد من الوجوه والأصدقاء.تضمنت الحفلة تراتيل وأناشيد ميلادية وألعابا ترفيهية للأطفال وهدايا العيد لهم، واختتمت بغداء. (الوكالة الوطنية للإعلام)