ريسيتال ميلادي في مستشفى سيدة زغرتا الجامعي

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أقام موظفو مستشفى سيدة زغرتا الجامعي ريسيتالًا غنائيًا ميلاديًا بحضور عدد من العاملين في المستشفى.وكانت كلمة لمدير عام المستشفى خادم رعية اهدن زغرتا المونسنيور اسطفان فرنجية، عايد فيها الطاقم الاداري والطبي والتمريضي، متمنيا أن "تحمل الأيام المقبلة كل الخير للبنان مما يساهم في نهضة القطاع الصحي والاقتصادي وفي كافة الاقطاعات مما ينعكس على رفع مستوى الخدمات".واختتم اللقاء بحفل كوكتيل قدمته اللجنة الطبية.