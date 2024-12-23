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أفراح ومناسبات

رسيتال ميلادي للاولاد في كنيسة سيدة زغرتا الاثرية

Lebanon 24
23-12-2024 | 02:46
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نظمت "جمعية ينابيع اهدنية"رسيتال ميلاد الرجاء" بالتعاون مع رعية زغرتا-اهدن في كنيسة سيدة زغرتا الأثرية أحيته "جوقة اهدن للأولاد" بقيادة الدكتور انطونيو الشيخوفا ترافقه ماريان بشارة على الأورغ وفكتوريا الحاج على الكمان، بحضور المونسنيور اسطفان فرنجية، الكاهن وليام مكاري، الشماس ادوار فرنجية، الأخت تريز فغالي، الاخت شاديا طنوس وجمع من الأهالي.
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استهلت الحفل الإعلامية ماريا يمين بالقول "لنهلل ونفرح  ونمجد  إلهنا الذي أحبنا بهذا القدر من الحب" موجهة "سلاما لأطفال رعيتنا ينشدون بأصواتهم ما فاحَ من قلوبهم النقية. يرفعون الرجاء المضاعف بطهر نواياهم"شاكرةً رئيسة "جمعية ينابيع اهدنية" ميرنا بشارة التي نظمت هذا الموعد وانشأت جوقة من اربعين ولدا يشتاقون لمواعيد اللقاء والصلاة"، وجمعية "فينيكس" لتأمين لباس الاولاد، "Cedra" للاضاءة،وقناة "Zharta Channel " لنقلها المباشر للحفل.

ختمت: "إلهي هب لنا خشوع الصلاة في زمن مجيئك العظيم، مع "ريسيتال ميلاد الرجاء"... هلليلويا".

تضمن البرنامج صلوات وتراتيل واغنيات وشاركت الفنانة افلين الشيخوفا بترتيلة "يا مريم عندي بشارة".

وفي الختام قدمت الجمعية الهدايا للأولاد وتبادل الجميع المعايدة.
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