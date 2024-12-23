مذكرة تفاهم بينIEEEوREthinking Lebanon لبناء قدرات الشباب واعادة تشكيل مستقبل البلاد

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أعلنت IEEE قسم لبنان و"Rethinking Lebanon"، في بيان، "توقيع مذكرة تفاهم لتمكين الشباب اللبناني ودفع الإبداع والتعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللبنانية"، ولفتتا الى ان "هذه المذكرة تُكرّس التفاهم تحالفًا استراتيجيًا بين المنظمتين، بحيث تجمع بين خبرة IEEEفي بناء القدرات والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي مع رؤية "Rethinking Lebanon" لإعادة تشكيل مستقبل البلاد من خلال تمكين الشباب. تهدف الشراكة إلى الاستفادة من التكنولوجيا والتعليم لإنشاء فرص تعزز القدرة التنافسية للبنان على الصعيد العالمي".واشار البيان الى ان الأهداف الرئيسية للشراكة هي:"- مشاركة الشباب وتطوير مهاراتهم:إطلاق برامج الإرشاد، والمسابقات التكنولوجية، والتعاون لإلهام الجيل القادم من قادة لبنان.-أبحاث مشتركة:- إجراء دراسات في مجال التكنولوجيا ودورها في التنمية الاقتصادية والحوكمة.- نشر تقارير وتوصيات لدعم التنمية المستدامة.- المشاريع والفعاليات المبتكرة:- تنظيم منتديات ومؤتمرات وورش عمل تركز على الإبداع والتحول الرقمي وإنشاء مدن ذكية.- تطوير محتوى تعليمي وتقديم رعايات تقنية.- تنمية المجتمع:- تقديم منصات لربط أعضاء IEEE مع صانعي السياسات، ورواد الصناعة، والخبراء العالميين لتعزيز التعاون".وأعرب رئيس IEEE قسم لبنان ونائب رئيس ورش العمل في IEEE Industrial Electronics Society (IES) العالمية، هادي كنعان عن "حماسه حيال هذه الشراكة"، قائلاً: "تتماشى هذه الشراكة تمامًا مع مهمتنا في تعزيز التكنولوجيا من أجل الإنسانية، ومن خلال العمل مع "Rethinking Lebanon"، يمكننا إنشاء برامج مؤثرة تحفزالشباب اللبناني على الإبداع وتساهم في النمو".اما رئيس "Rethinking Lebanon " جهاد الحكيم فاشار إلى الرؤية المشتركة بين المنظمتين، بهدف تمكين الشباب والتوصل إلى تصوّر جديد لتفعيل إمكانيات لبنان ودفعه للاضطلاع باسهامٍ أكبر على الساحة الدولية"، مؤكدا أن "هذه الشراكة خطوة نحو لبنان ألمع إشراقًا".