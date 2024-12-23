احتفال ميلادي باللغات الارمنية والعربية والإنكليزية في كنيسة مار ماما - حبوب

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أحيت جمعيّة "من حقّي الحياة " بالتعاون مع "ميتم عش العصافير " احتفالا ميلادياً باللغات الارمنية والعربية والإنكليزية، في كنيسة مار ماما - حبوب، هو الأول من نوعه في المنطقة، قدمته جوقتي "شنورهالي"، وتاريكاتسي"، بقيادة المايسترو الأب زافين ناجاريان.رعى الحفل قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، كاثوليكوس الكنيسة الأرمنية لبيت كيليكيا ممثلاً بالمونسينيور داجاد أشيكيان، وحضره قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري فعاليات البلدة والمنطقة والجوار، وعدد كبير من المدعوين من مختلف المناطق اللبنانية.وشكر رئيس الجمعية الخوري طوني الخوري قداسة الكاثوليكوس آرام الأول على رعايته الأبوية، وأشاد "بعلاقة المودة المتينة التي تجمعه بالكنيسة الأرمنية في جبيل والتي توطدت مع المونسينيور أشيكيان وأثمرت هذا الإحتفال الميلادي الرائع في الشكل والمضمون". وقال" لا معنى للعيد إن لم يتوحّد الإنسان بالله وبأخيه الإنسان فالله صار إنساناً لكي يصل بإنسانية الإنسان إلى الكمال".أضاف: "صحيح أن هذا الحفل الميلادي سيكون بلغات ثلاثة: الأرمنية والعربية والإنكليزية، وكل واحد من الحاضرين سيفهم ما يُرَنّم بلغته الأم، أو بلغة أخرى يتقنها ولكن المؤكد أننا كلنا نتكلم لغة واحدة هي لغة المحبة التي كلّمنا بها الله الآب بإبنه يسوع المسيح الذي أرسله إلى العالم ليُخلّص به العالم".كما شكر لجنة وقف مار ماما - حبوب على الاستضافة، وجميع المشاركين وفي ختام الحفل منحت جمعيّة " من حقّي الحياة " درع الجمعية للجوقة، وتمّ تبادل الهدايا التذكارية.