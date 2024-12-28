"تلفزيون لبنان" يكرم الراحلين المخرج انطوان ريمي والفنانة هند أبي اللمع اليوم

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يكرم "تلفزيون لبنان"، مساء اليوم، الراحلين المخرج انطوان ريمي وزوجته الاميرة هند أبي اللمع في حلقتين من برنامج " ألبوم الاصالة "، بعنوان "المخرج والاميرة". وتعرض الحلقة الاولى اليوم والثانية الاسبوع المقبل مع الاعلامي الزميل روبير فرنجية.ويتم عرض التقارير الارشيفية ومقتطفات من رصيد المكرمين الدرامي في كازينو لبنان حيث يستقبل فرنجية من عائلتهما الدكتور ساسين ريمي وزوجته الممثلة ندى ريمي وأبنهما المخرج طوني ريمي اضافة الى شقيقه ربيع، ومن الكتاب الذين وضعوا نصوص المسلسلات لهما جان أبي غانم وأحمد العشي اضافة الى المخرجتين ليليان بستاني ورندلى قديح والممثلين: يوسف حداد، أسعد رشدان، وليليان نمري، المطرب عفيف شيا والمنتج مروان حداد. ⁠من أصدقاء الاميرة والمخرج نقيب المعلنين جورج جبور والمحامي جوزاف غانم، الى شهادات مصورة من الممثلتين سميرة بارودي وألفيرا يونس والفنان منير كسرواني.وستستعرض محطات كثيرة في الحلقة من مقابلات لهما مع الاعلامي الراحل رياض شرارة وفي "صوت الغد" مع روبير فرنجية وعبر الشاشات العربية.إشارة الى انه ⁠اضافة الى مواقع تلفزيون لبنان بين الحازمية وتلة الخياط جرى التصوير في بلدة ريمي كفرحاتا زغرتا حيث ضريحهما في كنيسة مارماما وفي مصيف العائلة في بلدة بسلوقيت جارة اهدن ثم محميتها حيث جرى غرس شجيرة بأسم الاميرة هند أبي اللمع واخرى بأسم المخرج انطوان ريمي. و⁠في الحلقة صورت ثلاث أغنيات على البيانو تحية لروحهما الاولى أداها الفنان عفيف شيا بعنوان " الاميرة " والثانية " لا تقولي وداعاً " أداها الفنان رالف دبغي والثالثة "ديالا " قدمها نجل الفنان الراحل جوزاف ناصيف زاد خليل .ويختتم وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري تكريم ابي اللمع وريمي في وزارة الاعلام، ويعاد عرض ⁠البرنامج الاحد عند الثالثة والنصف وهو من اخراج بسام خويري.