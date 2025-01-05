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أفراح ومناسبات
زيارة طالبية إلى الأكاديمية البحرية في طبرجا
Lebanon 24
05-01-2025
|
07:27
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نظمت كلية السياحة في جامعة المدينة زيارة ميدانية إلى الأكاديمية البحرية في طبرجا، في إطار برنامجها الدراسي الذي يهدف إلى تطوير المهارات العملية وتعزيز الخبرات الميدانية للطلاب.
رافق الطلاب في هذه الزيارة الكابتن معن فوعاني، حيث قاموا بجولة استكشافية في مختلف أقسام الأكاديمية. وتضمن البرنامج التعرف على الإجراءات والعمليات المتعلقة بالشحن الجوي والبري والبحري، كما شارك الطلاب في تدريبات تطبيقية تحت إشراف فوعاني، مما منحهم فرصة لتطبيق المعارف النظرية التي اكتسبوها في دراستهم.
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مثلت هذه التجربة فرصة قيمة لتعميق المفاهيم النظرية من خلال الممارسة العملية، مما يساهم في تعزيز استعداد الطلاب للانخراط في سوق العمل واكتساب مهارات مهنية تدعم مسيرتهم في هذا القطاع الحيوي.
ختاماً، تعكس هذه الزيارة حرص جامعة المدينة على إعداد كوادر مهنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل في قطاع السياحة بشكلٍ فعال.
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