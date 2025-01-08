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أفراح ومناسبات

إطلاق فاعليات نادي السينما مع فيلم "المحقق كونان"على مسرح الرابطة الثقافية - طرابلس

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:27
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 أعاد فريق Peace makers برعاية الرابطة الثقافية - طرابلس إطلاق فاعليات نادي السينما مع فيلم "المحقق كونان"، حيث شهد مسرح الرابطة أمسية تخللها عرض فيلم الأنمي الشهير "المحقق كونان"، ضمن فاعليات نادي السينما الذي يسعى إلى تقديم تجارب سينمائية ممتعة و فريدة بمشاركة حضور واسع من عشاق عالم سبيستون والقصص البوليسية.  
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يذكر ان الفيلم المستوحى من سلسلة الأنمي المحبوبة، بحبكة غنية جمعت بين الغموض والتشويق مع لمسات من الفكاهة التي أضفت طابعًا خفيفًا على أجواء العرض.   

اما ردود الفعل من الحاضرين فكانت إيجابية للغاية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بجودة العرض والتنظيم، ووصفوا الأمسية بأنها فرصة مميزة للاستمتاع بفيلم رائع كهذا في أجواء ثقافية ممتعة.   

في ختام الأمسية، أعلن فريق نادي السينما عن جدول مواعيد العروض القادمة، متعهدين بتقديم تجارب سينمائية متنوعة تشمل أفلامًا محلية وعالمية تلبي تطلعات الجمهور.

 
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