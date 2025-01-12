بحضور وزير الإعلام.. مجلة Prestige تكرم الإعلامي "روبير فرنجية"

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وأولمت صاحبة المجلة ورئيسة تحريرها الاعلامية مرسال نديم على شرف فرنجية في دارتها، في حضور وزير الاعلام زياد المكاري ممثلاً بمستشارته الاعلامية اليسار نداف جعجع، نقيب الفنانين المحترفين جورج شلهوب وزوجته الممثلة السي فرنيني، مدير البرامج في تلفزيون لبنان هيثم كالوت، مديرة البرامج في "اذاعة لبنان" ريتا نجيم الرومي، مؤسسي جائزة "الموركس دور" الدكتور فادي الحلو والدكتور زاهي الحلو ، الكاتبة منى طايع، المايسترو ايلي العليا، الفنانة فاديا طنب الحاج، من الاعلاميين شارك سعاد قاروط العشي، أنجليك مونس، هلا المر ووفاء شدياق، شادي معلوف، أحد مؤسسي الاعلان في لبنان فيليب الحتي، مديرة محمية اهدن سندرا كوسا.وألقت نديم كلمة بالمناسبة قالت فيها: "تتساءلون لماذا تكريم روبير فرنجية؟ روبير فرنجية إعلامي موهوب استطاع ان ينجح في كل مجالات الإعلام: الصحافة المكتوبة، الاذاعة والتلفزيون. إلى جانب برنامجه الاذاعي على راديو صوت الغد، يعد ويقدم الآن برنامج ألبوم الأصالة على شاشة تلفزيون لبنان. اود ان اذكر ان تلفزيون لبنان تأسس سنة ١٩٥٩ أي منذ ٦٥ سنة. كان هو منارة الشرق، ينتج اهم المسلسلات واهم البرامج. تحية تقدير إلى الوزير المهندس زياد مكاري الذي اعاد تلفزيون لبنان إلى خارطة الإعلام".أضافت: "روبير فرنجية، استطاع رغم الإمكانيات الضئيلة ان ينجح بجعل برنامجه ألبوم الأصالة مرجعا مهما لتاريخ الفنانين اللبنانيين في حقبة الستينيات والسبعينيات. أتشرف باسمي وباسم مجلة برستيج ان اقدم درعا تكريمية فضيا إلى الإعلامي روبير فرنجية تقديرا لعطاءاته ودوره الرائد في الإعلام".بدوره شكر فرنجية محبة وحفاوة أهل البيت وعراقة مجلة Prestige "التي لعبت دوراً رائداً خلال ٣٠ سنة من عمر لبنان في الصحافة اللبنانية الفرنكوفونية التي حرص وزير الاعلام زياد المكاري أحياء تقليدها في الاعلام الرسمي الذي سيترجم خلال أيام في تلفزيون لبنان"، لافتاً الى أن "نجاح برنامج " ألبوم الاصالة " ليس قوة انتاجه بل مسيرة ضيوفه وغنى ارشيف تلفزيون لبنان والاعداد له" .وحيا ثلاثة ضيوف كانوا بين المشاركين هم سعاد قاروط العشي والسي فرنيني وجورج شلهوب، واعداً بحلقات مهمة صورت أو قيد التصوير .وختم شاكراً المجلة وصاحبتها التي هي حفيدة يوسف الحتي الصحافي مؤسس جريدة أرزة لبنان قائلاً: "تكريم اعلامية لزميل لها مفارقة تترجم محبة وتقدير متبادل ومودة لن تنقرض في الوسط الاعلامي".بعد ذلك سلمت الاعلامية مرسال نديم المحتفى به درعاً فضية مميزة، وبعد قطع قالب الحلوى شرب نخب المناسبة، وعزف المايسترو ايلي العليا فيروزيات شارك في تأديتها الفنانة فاديا طنب تحية محبة لفرنجية ولصاحبة الدعوة.