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أفراح ومناسبات
هيئة الإغاثة التابعة لدار الفتوى خرّجت المشاركين في دورات تنمية المهارات بالتعليم المهني
Lebanon 24
17-01-2025
|
03:37
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أقامت "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى، احتفالا بالتعاون مع منظمة "يد العون للإغاثة والتنمية"، احتفالا خرّجت خلاله 260 شابا شاركوا في دورات تنمية المهارات بالتعليم المهني والتقني والتمريضي، برعاية رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور الشيخ محمد عساف ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
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واكد رئيس الهيئة محمد خالد سنو ان "الهيئة تسعى جاهدة لبناء مجتمع افضل من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير أفكارهم الإبداعية، بالتعاون مع منظمة يد العون للإغاثة والتنمية، الداعمة للهيئة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاج اليها المواطن لحفظ كرامته وتأمين سبل العيش الكريم له".
ثم تحدث المدير الإقليمي للمنظمة الشيخ ياسر الخولي ودعا المشاركين في الدورات الى أن "يضعوا نصب أعينهم التطوع لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمع بكل فئاته، وهو الوسيلة لتعزيز دور الشباب في الحياة الاجتماعية والمساهمة في النهوض بمكانة المجتمع".
وختاما وزّع عساف وسنو و الخولي ومدير العمليات في المنظمة المهندس ياسر الزايد الشهادات على المتخرجين.
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