Advertisement

أفراح ومناسبات

هيئة الإغاثة التابعة لدار الفتوى خرّجت المشاركين في دورات تنمية المهارات بالتعليم المهني

Lebanon 24
17-01-2025 | 03:37
A-
A+
Doc-P-1307497-638727071539311113.png
Doc-P-1307497-638727071539311113.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت "هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية" التابعة لدار الفتوى، احتفالا بالتعاون مع منظمة "يد العون للإغاثة والتنمية"، احتفالا خرّجت خلاله 260 شابا شاركوا في دورات تنمية المهارات بالتعليم المهني والتقني والتمريضي، برعاية رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور الشيخ محمد عساف ممثلا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
Advertisement

واكد رئيس الهيئة محمد خالد سنو  ان "الهيئة تسعى جاهدة لبناء مجتمع افضل من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير أفكارهم الإبداعية، بالتعاون مع منظمة يد العون للإغاثة والتنمية،  الداعمة للهيئة في سبيل تحقيق التنمية المستدامة التي يحتاج اليها المواطن لحفظ كرامته وتأمين سبل العيش الكريم له". 
ثم تحدث المدير الإقليمي للمنظمة الشيخ ياسر الخولي ودعا المشاركين في الدورات الى أن "يضعوا نصب أعينهم التطوع لتقديم يد العون والمساعدة للمجتمع بكل فئاته، وهو الوسيلة لتعزيز دور الشباب في الحياة الاجتماعية والمساهمة في النهوض بمكانة المجتمع".

وختاما وزّع عساف وسنو و الخولي ومدير العمليات في المنظمة المهندس ياسر الزايد  الشهادات على المتخرجين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:56 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:59 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-01-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
03:39 | 2025-01-17
08:10 | 2025-01-16
06:11 | 2025-01-16
05:45 | 2025-01-16
06:03 | 2025-01-13
07:20 | 2025-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24