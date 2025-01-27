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أفراح ومناسبات
جمعية "حماية دعم وعطاء" كرمت رئيس اتحاد بلديات زغرتا
Lebanon 24
27-01-2025
|
03:11
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أقامت جمعية "حماية دعم وعطاء" غداء تكريميًا على شرف رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا زعني خير وأمين سر الاتحاد أنطوان فنيانوس ومسؤولة مكتب التنمية في الاتحاد جوان كرم في حضور أعضاء فريق عمل الاتحاد.
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بداية، شكرت رئيسة الجمعية جانيت فرنجية لرئيس الاتحاد جهوده الداعمة للجمعية في كل نشاطاتها ومشاريعها، وشكرت من ساهم في ذلك من فنيانوس الذي لقبته بـ "الجندي المجهول"، الى مسؤولة التنمية جوان كرم وكل فريق العمل الذي لعب دورا مهما في توفير اي دعم او مساعدة للجمعية".
بدوره، شكر خير للجمعية جهودها، مؤكدا انه "من واجبات الاتحاد الوقوف دائما الى جانب اي جمعية تعمل من اجل منطقتها ومن اجل لبنان والمصلحة العامة".
أما فنيانوس فشكر للجمعية مساهمتها في تحسين وتطوير قدرات العاملين في الاتحاد وبلديات القضاء "بما يوفر الخدمات للمواطنين والمجتمع بشكل افضل ويساهم بحياة افضل".
ختامًا، قدمت فرنجية لاتحاد بلديات قضاء زغرتا درعا تذكارية عربون شكر على كل دعم لتنفيذ مشاريع الجمعية.
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