جامعة رفيق الحريري تطلق نموذج محاكاة وول ستريت لتحويل التدريب المالي

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وأوضح البيان أنه "تم إطلاق البرنامج الرائد بالتعاون مع Galliott Capital Advisors وAltitude في جامعة رفيق الحريري، على أن يأخذ المشاركين إلى قلب الحي المالي في نيويورك، وول ستريت، مما يوفّر تجربة تعليمية لا مثيل لها تعكس عالم الأسواق العالمية عالية المخاطر".لادقيوبعد كلمة افتتاحية تلتها مديرة مكتب التواصل في الجامعة رفال طباع، أشاد رئيس الجامعة الدكتور سعيد لادقي بـ"التحول المستمر الذي تشهده جامعة رفيق الحريري في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها"، معلنا "تشكيل مكتب الشراكة الجامعية ومجلس المستشارين الدوليين في الجامعة رفيق الحريري".وأعرب عن امتنانه "العميق لمجلس أمناء الجامعة برئاسة السيدة نازك رفيق الحريري، التي مهّد دعمها الثابت الطريق لإنشاء مكتب الشراكة الجامعية".وأشار الى أن "المجلس برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة Altitude الدكتور إيلي سامية، يهدف إلى تعزيز انتشار جامعة رفيق الحريري على المستوى العالمي ورفع مكانتها كمركز للتعليم المتطور".وقال لادقي: "على مر السنين، عملت جامعة رفيق الحريري بلا كلل من أجل تطوير ذراعها الأكاديمي. ومن خلال مكتب الشراكة الجامعية، حان الوقت الآن لتطوير ذراع التواصل مع المجتمع".أضاف: "إن إطلاق برنامج WSSM هو شهادة على التزام جامعة رفيق الحريري بالابتكار والتعاون مع أصحاب المصلحة العالميين. وقد تم منح تقدير خاص لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والفرق الإدارية في الجامعة، الذين جعلت جهودهم هذا الإنجاز ممكنا".وأكد على "الفخر الجماعي بإطلاق برنامج لديه القدرة على إعادة تعريف التدريب المالي وتعزيز جيل جديد من المتداولين والمهنيين الماليين المطلعين".ساميامن جهته، قدم رئيس مجلس المستشارين الدوليين في جامعة رفيق الحريري والرئيس التنفيذي لشركة Altitude الدكتور إيلي ساميا لمحة شاملة عن برنامجWSSM ، ووصفه بأنه "برنامج تحويلي لمدة 5 أيام يقام في وول ستريت الشهير في مدينة نيويورك، وهو مصمم خصيصا للطلاب والخريجين بحيث سيكتسب المشاركون خبرة عملية من خلال محاكاة التداول المتقدمة والجولات الحصرية في وول ستريت والرؤى حول الأسواق المالية اليوم".وأكد على "الدور الفريد الذي تلعبه جامعة رفيق الحريري باعتبارها الشريك الجامعي الوحيد من لبنان، بالتعاون مع منظمات عالمية مرموقة مثل Galliott Capital Advisors وAltitude وGIRA وVIE وEntrepreneurs Organization. ".حلقة نقاشيةوفي الختام، عقدت حلقة نقاشية حول أهمية تنمية ثقافة التداول المالي المستنيرة، أكد فيها المشاركون، بمن فيهم رئيس قسم الدراسات المالية في الجامعة الدكتور محمد طربيه وأستاذ المالية الدكتور إيلي رعد والدكتور إيلي ساميا، على "الدور الحاسم الذي تلعبه عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية القائمة على البحث في الأسواق المالية". كما ناقشوا كيفية عمل المحاكاة مثل WSSM على تعزيز ممارسات التداول المسؤولة التي تتوافق مع أهداف المحفظة مع الحفاظ على نزاهة السوق".وذكر البيان أن "نموذج محاكاة وول ستريت يمثل قفزة جريئة إلى الأمام في التزام RHU بتوفير فرص تعليمية مبتكرة وواقعية. وعلى خلفية المركز المالي لمدينة نيويورك، يجسد البرنامج رؤية RHU لدمج الإبداع والتعليم لتمكين المتداولين والمحترفين الطموحين من التفوق في عالم التمويل الديناميكي".ودعا الراغبين في التسجيل في نموذج محاكاة وول ستريت، الى الضغط على الرابط التالي: rhu.edu.lb/wssm.