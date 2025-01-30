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أفراح ومناسبات

بدعم من السفارة البولندية.. افتتاح المطبخ الصناعي الجديد للجمعية الوطنية للتوحد في زغرتا

Lebanon 24
30-01-2025 | 13:13
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 افتتحت "الجمعية الوطنية للتوحد " NAC  في زغرتا، بدعم من السفارة البولندية، مطبخها الصناعي الجديد، بحضور سفيرة بولندا ألكسندرا بوكوفسكا ماكابي، الوزيرة السابقة لميا الدويهي، رئيسة الجمعية ريما سليمان فرنجيه، سيزار إسكندر وعقيلته عايدة، مديرة الجمعية سابين سعد، وفريق العمل.
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وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن "برنامج الطهي يأتي ضمن برامج التدريب المهني التي تشمل أكثر من ثماني ورش، من بينها الموزاييك، الرسم، والنجارة، وتهدف إلى تمكين التلاميذ ودمجهم في سوق العمل. وقد استحدث المطبخ في إطار التزام الجمعية الدائم خلق مجتمع دامج ومتساو يكسر الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤمن لهم مستقبلا لائقا".

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