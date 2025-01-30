بدعم من السفارة البولندية.. افتتاح المطبخ الصناعي الجديد للجمعية الوطنية للتوحد في زغرتا

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وأشارت الجمعية في بيان، إلى أن "برنامج الطهي يأتي ضمن برامج التدريب المهني التي تشمل أكثر من ثماني ورش، من بينها الموزاييك، الرسم، والنجارة، وتهدف إلى تمكين التلاميذ ودمجهم في سوق العمل. وقد استحدث المطبخ في إطار التزام الجمعية الدائم خلق مجتمع دامج ومتساو يكسر الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤمن لهم مستقبلا لائقا".