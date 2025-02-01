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أفراح ومناسبات

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يكرم الإعلامي اللبناني "حسن شرارة"

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:50
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 كرّم مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الثامنة والأربعين التي اختتمت أعمالها في العاصمة العراقية بغداد، 4 خبراء في اللجنتين الفنيتين الشبابية والرياضية المعاونتين للمجلس، "تقديراً لعطائهم وجهودهم الكبيرة ودورهم في خدمة الحركة الشبابية والرياضية في الوطن العربي لسنوات طويلة، وخدمتهم التي امتدّت لأكثر من عشر سنوات".
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وسلّم رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الشباب والرياضة المصري اشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة العراقي احمد محمد المبرقع دروعاً تقديرية لكل من عضويّ اللجنة الشبابية حسن شرارة (لبنان) والدكتور محمود حسن (مصر) وعضويّ اللجنة الرياضية ابراهيم الصبّاح (فلسطين) وعمرو الحدّاد (مصر).

وكان المجلس أقرّ سلسلة من التوصيات في طليعتها الاقتراح العراقي بإنشاء صندوق لدعم تأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي دمرها العدوان الاسرائيلي في غزّة ولبنان، وإقامة الملتقى العربي الاول لتعزيز التشجيع الحضاري في كرة القدم في بيروت وصالون الشباب العربي في العاصمة اللبنانية أيضاً.

وترأس وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الوفد اللبناني وضم المدير العام للوزارة بالتكليف فاديا حلّال ورئيس دائرة العلاقات العامة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر ومستشارة الوزير ميرنا صبرا. (الوكالة الوطنية) 
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