رحلة طالبية إلى غابة بكاسين

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نظم نادي المشي في الطبيعة في ثانوية السفير (Safir Hiking Club) في بكاسين، رحلة بيئية مميزة لطلاب الصف الحادي عشر إلى محمية غابة بكاسين الصنوبرية، أكبر غابة صنوبر في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الوعي البيئي وتقدير الجمال الطبيعي.هدفت الرحلة إلى تطبيق الدروس البيئية التي تعلمها الطلاب في المدرسة، وتعميق ارتباطهم بالطبيعة من خلال استكشاف غناها وجمالها، حيث ساروا لمسافة 8 كيلومترات وسط الأشجار الوارفة، متأملين روعة المناظر الطبيعية ومتنشقين عبير الصنوبر العتيق.رافق الطلاب مدير الثانوية الدكتور سلطان ناصر الدين، والأستاذ محمد الشامي، الناشط البيئي ومنسق النشاط، بالإضافة إلى الأستاذ روي عازار، الدليل السياحي من أبناء بكاسين، وعدد من الأساتذة.تخلل النشاط شرح حول أهمية الغابة بيئيا واقتصاديا وتراثيا، ومحطات تأمل جمعت بين متعة الاكتشاف وهدوء الطبيعة. هذا النشاط منح الطلاب تجربة لا تنسى، عززت لديهم روح الانتماء وأهمية الحفاظ على البيئة، حيث اكتشفوا أن لبنان يحمل كنوزا طبيعية تستحق الاهتمام والحماية.