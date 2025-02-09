Advertisement

أفراح ومناسبات

الكورة تحتفل بعيد مار مارون

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1317982-638747101196255305.png
Doc-P-1317982-638747101196255305.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 احتفل قضاء الكورة بعيد القديس مارون باقامة قداديس احتفالية في مختلف الرعايا.

ففي رعية برسا- حارة الخاصة، ترأس الأب جوزف العنداري القداس الاحتفالي في كنيسة مارجرجس، بحضور حشد من المؤمنين. وخلال عظته، تناول الأب العنداري حياة القديس مارون، داعيا المؤمنين إلى "التشبه به في الإيمان والصلاة".
Advertisement

كما ترأس الكاهن راشد الشويري قداس عيد مار مارون بحضور المؤمنين، حيث ألقى عظة تناول فيها "معنى التضحية ومساعدة الآخر المحتاج"، مستعرضا حياة القديس مارون، مهنئا المؤمنين وكل من اتخذ اسم مارون شفيعا له.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
06:31 | 2025-02-08
05:40 | 2025-02-07
10:04 | 2025-02-04
05:15 | 2025-02-03
00:37 | 2025-02-03
07:36 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24