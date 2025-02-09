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أفراح ومناسبات
الكورة تحتفل بعيد مار مارون
Lebanon 24
09-02-2025
|
07:57
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احتفل قضاء الكورة بعيد القديس مارون باقامة قداديس احتفالية في مختلف الرعايا.
ففي رعية برسا- حارة الخاصة، ترأس الأب جوزف العنداري القداس الاحتفالي في كنيسة مارجرجس، بحضور حشد من المؤمنين. وخلال عظته، تناول الأب العنداري حياة القديس مارون، داعيا المؤمنين إلى "التشبه به في الإيمان والصلاة".
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كما ترأس الكاهن راشد الشويري قداس عيد مار مارون بحضور المؤمنين، حيث ألقى عظة تناول فيها "معنى التضحية ومساعدة الآخر المحتاج"، مستعرضا حياة القديس مارون، مهنئا المؤمنين وكل من اتخذ اسم مارون شفيعا له.
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