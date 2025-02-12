احتفال دير سيّدة لبنان في المملكة المتحدة بعيد القدّيس مارون

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احتفل دير سيّدة لبنان في المملكة المتحدة، التابع للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة، بعيد القدّيس مارون، أب الكنيسة المارونيّة وشفيع لبنان.الذبيحة الإلهيةوترأس الذبيحة الإلهيّة الأب فادي كميد، رئيس الدير، وعاونه فيها الأب طلال هاشم، رئيس جامعة الرّوح القدس – الكسليك والآباء أنطوان الأشقر ويوسف إسحق. وحضر القدّاس المطران جايمس كاري، النائب الأسقفي في أبرشيّة وستمنستر الكاثوليكيّة، إلى جانب جمع من الشخصيات الرسميّة، من بينهم سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى، والقنصل علا خضر، والنائب نعمة افرام، وسمير عسّاف، ومجيد طلال إرسلان، بالإضافة إلى ممثلي أحزاب الكتائب، الأحرار، و"القوّات اللبنانيّة"، ورئيسة بلديّة وستمنستر باتريسيا ماكاليستر.في عظته، شدّد الأب فادي كميد على دور الموارنة الثقافي الذي يوازي دورهم الروحي، قائلاً: "عرف الموارنة منذ نشأتهم ككنيسة أن الإيمان بلا عقل هو جناح مكسور، والعقل بلا إيمان هو طريق بلا نور. الإيمان والعقل هما جناحان لطائر واحد، ولا يكتمل الإنسان إلا إذا جمع بين المعرفة والقداسة".كما تطرّق إلى دور الموارنة التاريخي في نشر الثقافة في الشرق، مشيراً إلى "مساهمة تلاميذ المدرسة المارونيّة في روما الذين عادوا إلى جبل لبنان وأسسوا المدارس، المطابع، والمكتبات، ودورهم في التحضير لعصر النهضة في الشرق، حيث كانوا أبرز روّاده"، مشدّدًا على أنّ "جامعة الرّوح القدس - الكسليك هي امتداد لهذا التراث العريق"معرض "الإرث الماروني الثقافي في لبنان والعالم"بعد القدّاس، افتُتح معرض بعنوان: "الإرث الماروني الثقافي في لبنان والعالم"، ضمّ ثلاثًا وعشرين لوحة من إعداد الأب جوزف مكرزل، مدير المكتبة العامة في جامعة الرّوح القدس - الكسليك، والأب فادي كميد. يروي المعرض قصّة الموارنة الثقافيّة الممتدة على مدى ستة عشر قرنًا، عارضًا مجموعة من الكتب، الوثائق، اللوحات الفنيّة، والجداريات. كما تضمّن المعرض إنتاجات الموارنة المهاجرين من جرائد، مجلات، وكتب... وكان هذا الإنتاج الماروني الضخم قد عُرض سابقًا في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر تشرين الثاني المنصرم.وفي كلمة له بعد الافتتاح، شدّد المطران كاري على" أهميّة العلاقة بين الكنيسة المارونيّة والكنيسة الجامعة التي يرأسها البابا"، منوهًا ب"الحضور الماروني المميز في العاصمة لندن". وأضاف: "الموارنة في لندن اليوم يحافظون على دورهم كجسر ثقافي بين الشرق والغرب، وهم بالتزامهم الكنسي والإيماني يحافظون على تقاليد المسيحيين الأوّلين".من جهته، ألقى السفير رامي مرتضى كلمة أشار فيها إلى "دور الموارنة في تأسيس لبنان الكبير كواحة للحريّة في الشرق، ودورهم التربوي في لبنان من خلال تأسيس المدارس والجامعات".بدوره، تحدّث الأب طلال هاشم، رئيس جامعة الرّوح القدس - الكسليك، قائلاً: "جامعتنا، التي أسّستها الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة عام 1938، تُعدّ صرحًا رائدًا في التميّز الأكاديمي وحفظ التراث. ورغم التحديات المستمرة، تواصل الجامعة التزامها بتقديم تعليم عالي الجودة، مساهمةً في تكوين قادة المستقبل والحفاظ على الإرث الروحي والتاريخي للبنان. ويجسّد هذا المعرض، الذي يضم 23 لوحة، هذا الإرث العريق ويبرز مسيرة الموارنة وإسهاماتهم في تاريخ لبنان والمنطقة". (الوكالة الوطنية للإعلام)