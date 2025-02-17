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أفراح ومناسبات
توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بيروت العربية وجامعة الزرقاء الاردنية
Lebanon 24
17-02-2025
|
04:09
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وقعت جامعة بيروت العربية ممثلة برئيسها البروفسور وائل نبيل عبد السلام مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع جامعة الزرقاء الأردنية ممثلة برئيسها البروفسور نضال الرمجي وذلك بهدف تطوير النشاطات التعاونية في المجالات الاكاديمية ذات الاهتمام المشترك، والمصممة لتعزيز وتشجيع التعاون في مجال التعليم والبحث والقدرات.
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واعلنت جامعة بيروت العربية في بيان ان "مذكرة التفاهم تهدف الى تطوير فرص التعاون بين الطرفين للاستفادة من خبراتهما لدعم وتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب لتعزيز كفاءتهم واحترافيتهم.
كما تهدف ايضا، بإقامة دورات مشتركة وتطوير التدريب العلمي والمهني بما في ذلك تبادل أعضاء هيئة التدريس لأغراض تدريسية او لإلقاء المحاضرات او القيام بالبحوث العلمية وتبادل الخبرات، والتنظيم المشترك لحلقات دراسية وندوات ومؤتمرات مشتركة".
واشارت الى أن هذا "التعاون سوف يسفر عن تبادل المطبوعات والكتب والدوريات ونتائج البحوث العلمية والانشطة الاكاديمية الاخرى، مما تسهم في تقدم العملية التعليمية وذلك تماشيا مع رسالة جامعة الزرقاء الأردنية وجامعة بيروت العربية اللتين تشددا على أهمية التعاون الدولي في مجال التعليم العالي".
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