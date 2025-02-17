أكاديمية رجب للموسيقى قدمت امسية فنية على مسرح بيت الفن في طرابلس

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قدمت أكاديمية رجب للموسيقى بقيادة ابراهيم رجب أمسية موسيقية فنية على مسرح "بيت الفن"بطرابلس -الميناء كانت مزيجا بين الموسيقى الشرقية والغربية وسط تفاعل جمهوري كبير .بدأ الحفل بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيب من الطالبة ألاء ريفي قالت فيها: أن هذه الأمسية "هي حصيلة سنة من الجهد والعمل والتفاني من أساتذة وتلاميذ عشقوا الموسيقى، فعانقوا آلاتهم وأغرقوا الانغام و الالحان بأحاسيسهم. اليوم تقدم أكاديمية رجب البعض من طلابها الذين أرادوا ايصال موهبتهم لكم انتم من تقدرون الفن الراقي وتتذوقون جمالية الموسيقى و أنغامها".من على هذا المسرح سيعبر طلاب أكاديمية رجب عن انفسهم كل بطريقته الابداعية والفنية، يرافقهم نخبة من أهم الأساتذة. "رجببدورة، أثنى مؤسس الأكاديمية ابراهيم رجب على "دور الموسيقى في حياة الفرد بشكل خاص و المجتمع بشكل عام، ،وقال: أن الموسيقى تهذب النفس و الروح وتعلم الانسان الصبر والهدوء، كما انها مصدر للابداع عند الافراد. وان تأثيرها على المجتمع يكمن بنشر الثقافة العربية وحضارة الدول منذ بدء التاريخ".وأعرب رجب عن "فضل المعهد الوطني العالي للموسيقى المهم في التخصص الموسيقي وعن الفكر و النهج الذي ينشره، مشيرا الى ان الكونسيرفتوار هو أعلى سلطة موسيقية في لبنان ومنها ينطلق الموسيقي لنشر ثقافته حول العالم".واوضح ان الأكاديمية "هدفها وضع الطلاب على اول الطريق لخوض رحلة موسيقية فريدة، وانها تقدم دروسا في القسم الشرقي مثل آلة العود والقانون و الايقاع و القسم الغربي مثل البيانو والكمنجا والغيتار اضافة الى الغناء الشرقي والغربي. ذكر ايضا أهمية عزف الطلاب على المسرح والمشاركة في اعمال جماعية مما يعزز ثقتهم بنفسهم و روح التعاون فيما بينهم".وختم شاكرا للاهالي على "وعيهم و دعمهم لأبنائهم، وشكر كل المنظمين و على رأسهم ادارة بيت الفن بشخصها الفنان عبد الناصر ياسين".بدأ البرنامج الموسيقي الذي تكون من مجموعة من المقطوعات الموسيقية المشهورة قدمها الطلاب و الأساتذة:سام دبول- قانون، ابراهيم ديب - ايقاع، رمزي الاسعد - عود، انطوني حلاق - عود، ابراهيم يعقوب - عود، ايليو فجلون - عود، ماري انجل قرعان - عود، تيمور قبوط - عود زينة حنا - بيانويارا شعراني - بيانو بقيادة ،تدريب واشراف الأستاذ ابراهيم رجب.