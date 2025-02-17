معهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية يناقش دمج طب النزاعات في المناهج الطبية

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وجمعت الجلسة أصحاب الاهتمام الرئيسيين من القطاعات الطبية والأكاديمية والإنسانية لمناقشة الحاجة الملحّة لدمج طب النزاعات في المناهج الطبية الدراسية.تبع ذلك مناقشتان حيويتان ضمتا خبراء بارزين في مجالات الطب والأكاديمية والاستجابة الإنسانية. استكشفت المناقشة الأولى التي أدارها أبو سته، الحاجة إلى دمج طب النزاعات كمكوّن أساسي في التعليم الطبي. وكان من بين المشاركين فيها المدير المؤسّس لـ"إنتربرنز" المؤسسة غير الربحية التي تُعنى بإصابات الحروق رئيس الجراحين السابق في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدكتور توم بوتوكار، ونائب رئيس الكلية الملكية للجراحين في إنكلترا الدكتور تيموثي غودايكر، وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان بالوكالة الدكتور عبد الناصر أبو بكر، وجراح الصدمات والعناية الصحية الحرجة في الخدمات الطبية الملكية الأردنية الدكتور محمد حياصات، وقد عرضوا رؤاهم حول الفجوات الحالية في التدريب الطبي والحاجة إلى التعلم القائم على الكفاءة المصممة خصيصا لسياق النزاعات.والمناقشة الثانية، التي أدارها نائب الرئيس المساعد نائب العميد في كلية الطب في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور كمال بدر، تناولت الاستراتيجيات العملية والفرص والتحديات المتمثلة في دمج طب النزاعات في المناهج الطبية القائمة. وضمت حلقة النقاش مشاركين متميزين مثل عميدة رتبة جيلبرت وروزماري شاغوري لكلية الطب في الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتورة سولا بحوث، ونائب الرئيس للشؤون الطبية، وعميد كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة البلمند الدكتور سامي عازار، وعميد كلية الطب بجامعة عدن في اليمن الدكتور عبد الحكيم تميمي، ونائب الرئيس المشارك للشؤون العلاجية المسؤول الطبي الكبير والممثل المؤسساتي المعيّن والعميد المساعد للتعليم الطبي العالي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور صلاح زين الدين.وقدم المشاركون وجهات نظر قيمة حول كيفية تبني الجامعات والمؤسسات الطبية أطر عمل منتظمة لضمان أن يكون محترفو العناية الصحية في المستقبل مستعدين بشكل كاف للتحديات الطبية المتعلقة بالنزاعات.