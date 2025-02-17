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أفراح ومناسبات
المطران سويف يرقّي الشدياق جورج الصبّاغ إلى درجة الشماسية
Lebanon 24
17-02-2025
|
13:47
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ترأس رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف، بمشاركة المطران غي نجيم، الذبيحة الإلهيّة في كنيسة مار أنطونيوس البادواني التابعة للكرسيّ الأسقفيّ في كرم سدّة قضاء زغرتا، قداساً احتفالياً لمناسبة ترقية الشدياق جورج الصبّاغ إلى درجة الشمّاسيّة على مذابح أبرشيّة طرابلس المارونيّة، عاونه النائب العامّ على الابرشية الخورأسقف أنطوان مخايل، ووكيل الدير المونسنيور جوزاف غبش، بحضور لفيف من الكهنة و الطلّاب الإكليريكيّبن وعائلة الشمّاس الجديد والأصدقاء.
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بعد تلاوة الإنجيل المقدّس، رحّب المطران سويف بالمطران غي نجيم والكهنة والحضور، ثمّ أعطى الكلام للمطران نجيم الذي قال: "ان الشماسية جزء لا يتجزّأ من الكهنوت؛ فإنّ كلّ كاهن وأسقف قد عاشا هذه الرتبة خلال فترة معيّنة، إلّا أنّها تترافق مع الكاهن إلى الأبد بمعزل عن المرتبة التي و صل اليها. فهي تدلّ على الخادم "مشمشونُو" من الأصل السريانيّ، الصفة الرئيسة التي يتحلّى بها الكاهن، على مثال الكاهن الأعظم الذي جاء ليَخدُم لا ليُخدَم" .
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