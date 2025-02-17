المطران سويف يرقّي الشدياق جورج الصبّاغ إلى درجة الشماسية

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بعد تلاوة الإنجيل المقدّس، رحّب المطران سويف بالمطران غي نجيم والكهنة والحضور، ثمّ أعطى الكلام للمطران نجيم الذي قال: "ان الشماسية جزء لا يتجزّأ من الكهنوت؛ فإنّ كلّ كاهن وأسقف قد عاشا هذه الرتبة خلال فترة معيّنة، إلّا أنّها تترافق مع الكاهن إلى الأبد بمعزل عن المرتبة التي و صل اليها. فهي تدلّ على الخادم "مشمشونُو" من الأصل السريانيّ، الصفة الرئيسة التي يتحلّى بها الكاهن، على مثال الكاهن الأعظم الذي جاء ليَخدُم لا ليُخدَم" .