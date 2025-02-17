Advertisement

أفراح ومناسبات

المطران سويف يرقّي الشدياق جورج الصبّاغ إلى درجة الشماسية

Lebanon 24
17-02-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1321948-638754224753414100.png
Doc-P-1321948-638754224753414100.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران يوسف سويف، بمشاركة المطران غي نجيم، الذبيحة الإلهيّة في كنيسة مار أنطونيوس البادواني التابعة للكرسيّ الأسقفيّ في كرم سدّة قضاء زغرتا، قداساً احتفالياً لمناسبة ترقية الشدياق جورج الصبّاغ إلى درجة الشمّاسيّة على مذابح أبرشيّة طرابلس المارونيّة، عاونه النائب العامّ على الابرشية الخورأسقف أنطوان مخايل، ووكيل الدير المونسنيور جوزاف غبش، بحضور لفيف من الكهنة و الطلّاب الإكليريكيّبن وعائلة الشمّاس الجديد والأصدقاء. 
Advertisement

بعد تلاوة الإنجيل المقدّس، رحّب المطران سويف بالمطران غي نجيم والكهنة والحضور، ثمّ أعطى الكلام للمطران نجيم الذي قال: "ان الشماسية جزء لا يتجزّأ من الكهنوت؛ فإنّ كلّ كاهن وأسقف قد عاشا هذه الرتبة خلال فترة معيّنة، إلّا أنّها تترافق مع الكاهن إلى الأبد بمعزل عن المرتبة التي و صل اليها. فهي تدلّ على الخادم "مشمشونُو" من الأصل السريانيّ، الصفة الرئيسة التي يتحلّى بها الكاهن، على مثال الكاهن الأعظم الذي جاء ليَخدُم لا ليُخدَم" .
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:20 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أفراح ومناسبات Lebanon 24
11:27 | 2025-02-17
04:49 | 2025-02-17
04:09 | 2025-02-17
02:20 | 2025-02-17
09:12 | 2025-02-16
09:05 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24