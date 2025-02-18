الجامعة اللبنانية الأميركية تختتم يومًا انتخابيًا لاختيار أعضاء مجلس الطلبة

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اختتمت الجامعة اللبنانية الاميركية LAU يوما انتخابيا ديموقراطيا طويلا هو العاشر اعتمادا على نظام One Student One Vote اي "شخص واحد لصوت واحد" عبر الانترنت لاختيار اعضاء مجلس الطلبة الـ 30 في حرمي بيروت وجبيل، وذلك "ضمن نظام انتخابي يؤمن الخصوصية للناخبين ويمنع أي تأثير عليهم ويوفر تاليا ديموقراطية الانتخابات وصحة التمثيل للطلاب.وانتهى اليوم الانتخابي الذي افتتح بالاقتراع عبر الانترنت اعتبارا من السادسة صباحا وانتهى عند الرابعة بعد الظهر، بإشراف تقني من مساعد نائب الرئيس لشؤون المعلوماتية كميل ابو النصر وفريق عمله، بإعلان النتائج حيث بلغت نسبة المشاركة 63.40 في المئة اي ما مجموعه5179 ناخبا من أصل 8196 طالبا وطالبة يحق لهم الاقتراع في حرمي بيروت وجبيل، حيث تنافس 49 طالبا وطالبة ترشحوا في حرم بيروت، و24 ترشحوا في حرم جبيل على الفوز.وجاءت النتائج على الشكل التالي:حرم بيروتالعمارة والتصميم: ساندرا زهوة، زياد الداعوق.الآداب والعلوم (بين 0 و 59 اعتماد): يارا علود، ليا حرقوص، محمد كريم محيدلي.الاداب والعلوم (اكثر من 60 اعتماد): علي الحسيني، مهدي زين الدين، جو بدير.ادارة الاعمال (بين 0 و 59 اعتماد): رازان شعيتاني، عبد المجيد أبو نوح، شادي غصن.ادارة الاعمال (اكثر من 60 اعتماد): علي عجرم، داني طعان، رواد ابو جودة.الدراسات العليا: سالي بكري.حرم جبيلالعمارة والتصميم: ديان العمار، كلارا مطر.الاداب والعلوم: مايكل بو سعد، يارا دكاش، سينثيا عون.ادارة الاعمال: جو كبيريانوس، ماري جوزيه فارس.الهندسة: غبريال كيفوركيان، انطوني رزق، رماح محمود.التمريض: مايا سرحان، عبد الرحمن عيتاني.الصيدلة: جويا عبد الساتر، ماريلي دياب.الدراسات العليا والطب: ايلي نصر.