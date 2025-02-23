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أفراح ومناسبات
بحضور شخصيات بارزة.. توقيع كتاب روني خليل حول تاريخ بكركي
Lebanon 24
23-02-2025
|
06:12
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وقع روني سمعان خليل كتابه الجديد في حفل مهيب، بعنوان: "محطات في تاريخ دير سيدة بكركي، المقر الشتوي للبطريركية المارونية من التأسيس إلى اليوم 1703-2025"، في المدرسة المركزية للرهبانية اللبنانية المارونية في جونية، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ممثلا بالمطران أنطوان نبيل العنداري. حيث شهد حضور عدد من الفاعليات البلدية، الأكاديمية، الاجتماعية والسياسية.
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